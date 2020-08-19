Очевидцы сняли на видео, как в Бердске автомобиль перевернулся в воздухе

Момент массового утреннего ДТП в Бердске, где столкнулись три автомобиля, попал на видео.



— Женщина 1984 года рождения на Toyota Highlander двигалась со стороны Новосибирска в сторону Искитима и столкнулась с «ГАЗ-3110» под управлением водителя 1984 года рождения, который ехал во встречном направлении. После чего «Тойота» столкнулась с Nissan Avenir, который следовал сразу за «ГАЗом», — рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.