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Очевидцы сняли на видео, как в Бердске автомобиль перевернулся в воздухе

В массовой аварии пострадал один человек

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ДТП попало на камеру видеонаблюдения

ДТП попало на камеру видеонаблюдения

В Бердске машина после ДТП перевернулась в воздухе

Момент массового утреннего ДТП в Бердске, где столкнулись три автомобиля, попал на видео.

— Женщина 1984 года рождения на Toyota Highlander двигалась со стороны Новосибирска в сторону Искитима и столкнулась с «ГАЗ-3110» под управлением водителя 1984 года рождения, который ехал во встречном направлении. После чего «Тойота» столкнулась с Nissan Avenir, который следовал сразу за «ГАЗом», — рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ранее сообщалось, что в аварии пострадали четыре человека, но в ГИБДД уточнили, что травмы все-таки получил один участник ДТП. За рулем какой машины находился пострадавший — неизвестною

В середине июня массовая авария произошла на Винаповском мосту. В неё попали пять автомобилей — Nissan Juke, Toyota Land Cruiser, Nissan AD, Toyota Vitz, Honda CR-V и один автобус. Мы публиковали видео с моментом столкновения.

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БердскДТПпострадавшие
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