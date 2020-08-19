27-летний мужчина, которого сняли с Бугринского моста, рассказал, зачем он туда залез (вы удивитесь)

Стали известны подробности спецоперации по спасению 27-летнего мужчины, который днем 18 августа залез на арку Бугринского моста в Новосибирске. Ранее спасатели сообщали, что его сняли с моста при помощи лестницы и специального снаряжения. Сам молодой человек рассказал НГС, что не собирался сводить счёты с жизнью, а на арку его заманил орёл.

— Я путешествую. В Новосибирске хотел сделать фото с моста, но увидел, что на арку залезть несложно, нет ограждений, табличек, вот и полез. Я в себе уверен, и в горах лазил, по альпинистской стенке, и с парашютом прыгал, так что опыт подобный был, — рассказал Денис.

