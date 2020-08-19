27-летний мужчина, которого сняли с Бугринского моста, рассказал, зачем он туда залез (вы удивитесь)

Стали известны подробности спецоперации по спасению 27-летнего мужчины, который днем 18 августа залез на арку Бугринского моста в Новосибирске. Ранее спасатели сообщали, что его сняли с моста при помощи лестницы и специального снаряжения. Сам молодой человек рассказал НГС, что не собирался сводить счёты с жизнью, а на арку его заманил орёл.
— Я путешествую. В Новосибирске хотел сделать фото с моста, но увидел, что на арку залезть несложно, нет ограждений, табличек, вот и полез. Я в себе уверен, и в горах лазил, по альпинистской стенке, и с парашютом прыгал, так что опыт подобный был, — рассказал Денис.
И показал небольшое видео, которое он успел снять во время своего восхождения на мост:
Автор: Денис, читатель НГС
По словам Дениса, он путешествует по стране — едет из Москвы на Алтай.
— Вообще я просто люблю медитировать на высоких точках в городах. Я путешественник, который любит вид с высоты. Меня туда заманил орёл. Сотрудники спасательной службы были очень профессиональны, добры и отзывчивы, спасибо им, а также участковому Александру, который, на мой взгляд, из разряда хороших полицейских, а не так называемых мусоров, которые берут взятки и пользуются своим положением у власти, — попросил поблагодарить спасателей и полицейского Денис.
В полиции с молодым человеком провели беседу.
— Я написал объяснительную, со мной строго поговорили и отпустили. Я сказал, что на мосту нет табличек с запретом и заграждений, а потому беспрепятственно полез. Хорошо бы их установить, чтобы кто-то менее уверенный в себе и подготовленный, пьяный или просто для понтов не полез и действительно не разбился, — добавил путешественник.
В конце июля спасатели сняли рабочего с крыши двухэтажного здания в Октябрьском районе — мужчина почувствовал себя плохо и сам спуститься к врачам не смог.