Уйдут ли из Новосибирска дожди: изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

Непогода, пришедшая в Новосибирск на днях, задержится до конца недели. По данным метеостанции Огурцово, 18 августа в городе выпала почти половина месячной нормы осадков — 26 мм. Мы публиковали фото и видео затопленных улиц, а также впечатляющие кадры гигантского града. Ждать ли повторения в ближайшие дни — рассказали синоптики.

До конца рабочей недели в Новосибирске установится дождливая пасмурная погода, а температура воздуха вряд ли превысит +22 градуса.



— Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом. Влияние циклонической системы сказывается в том, что развивается облачность. В ближайшие дни будет происходить влияние вторичных атмосферных фронтов. В основном доминирует достаточно умеренная прохладная погода с кратковременными грозовыми дождями и порывистыми ветрами, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.