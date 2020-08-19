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Уйдут ли из Новосибирска дожди: изучаем прогноз погоды на ближайшие дни

За сутки в городе выпала месячная норма осадков

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В город пришла дождливая и пасмурная погода, характерная для второй половины августа

В город пришла дождливая и пасмурная погода, характерная для второй половины августа

За сутки в Новосибирске выпала месячная норма осадков

Непогода, пришедшая в Новосибирск на днях, задержится до конца недели. По данным метеостанции Огурцово, 18 августа в городе выпала почти половина месячной нормы осадков — 26 мм. Мы публиковали фото и видео затопленных улиц, а также впечатляющие кадры гигантского града. Ждать ли повторения в ближайшие дни — рассказали синоптики.

До конца рабочей недели в Новосибирске установится дождливая пасмурная погода, а температура воздуха вряд ли превысит +22 градуса.

— Сейчас мы находимся в тылу за холодным фронтом. Влияние циклонической системы сказывается в том, что развивается облачность. В ближайшие дни будет происходить влияние вторичных атмосферных фронтов. В основном доминирует достаточно умеренная прохладная погода с кратковременными грозовыми дождями и порывистыми ветрами, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В ближайшие три дня в городе будут умеренные дожди, ветер юго-западный максимум 15–22 м/с.

В городе ночные температуры будут от +11 до +13 градусов. В дневные часы от +21 до +22 градусов.

Мы заглянули в популярные виртуальные метеорологические сервисы и узнали, какая погода ожидает Новосибирск во второй половине недели — читайте подробности здесь.

После грозы обязательно появляется солнце, а иногда и радуга. Посмотрите снимки восхитительной двойной радуги.

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прогноз погодыгидрометеоцентр
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