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Сибирячка сделала 12 причудливых портретов девушек в цветах и растениях

Фотопроект Екатерины Плотниковой — настоящее произведение искусства. Это действительно очень красиво!

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Фотографии, несмотря на одинаковый ракурс, получились очень необычными

Фотографии, несмотря на одинаковый ракурс, получились очень необычными

Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова решила показать красоту сибирячек и природы. Для этого она сделала серию портретов, сфотографировав девушек на фоне различных цветов и растений. Результат получился очень необычным.

— Первая съёмка была с шишками три года назад. А потом уже пришла мысль воплотить эту идею в отдельный проект. Я хотела объединить девушек и цветы. Назвала серию: «Лик природы». Хотелось показать единение человека и природы, настоящую красоту, о которой нужно заботиться, — рассказала сибирячка.

Сейчас на счету Екатерины Поляковой уже больше 10 разных съёмок для этого проекта.

Серия началась с этого фото

Серия началась с этого фото

Очень осенний снимок, согласны?

Очень осенний снимок, согласны?

Одно из фото с пионами заняло второе место в престижном конкурсе для фотографов

Одно из фото с пионами заняло второе место в престижном конкурсе для фотографов

Цветы фотограф закупала на оптовом складе

Цветы фотограф закупала на оптовом складе

Идеи для съемок приходят к фотографу спонтанно

Идеи для съемок приходят к фотографу спонтанно

Девушка не ограничивается только цветами. Листья, зелень — это тоже очень красиво

Девушка не ограничивается только цветами. Листья, зелень — это тоже очень красиво

— Человек и цветы намного ближе, чем кажется. В основном, смотрю, что вокруг цветёт. И уже отталкиваясь от цветовой гаммы подбираю модель. Смотрю, какая девушка будет гармоничного смотреться с конкретным цветком. По типажу, колориту, цвету глаз. Девушки соглашаются с удовольствием. Материал для съёмки достать не трудно, — говорит фотограф.

В основном, цветы она покупала у садоводов или на оптовых складах. Полевые — собирала сама.

— Одуванчики собирали очень аккуратно. Оказалось, что их не так сложно сохранить. Фотография с колосками даже попала на обложку одного из журналов, а с пионами — заняла второе место в конкурсе.

В планах у сибирячки съемка в цветах — «золотой шар».

Фотография с колосками украсила обложку одного из журналов

Фотография с колосками украсила обложку одного из журналов

Фотограф подбирает модель под определенный цветок

Фотограф подбирает модель под определенный цветок

Девушка должна гармонировать с растением

Девушка должна гармонировать с растением

Съемка может занимать разное время — до нескольких часов

Съемка может занимать разное время — до нескольких часов

Одуванчики удалось не только собрать, но и сохранить целыми до начала и окончания съемки

Одуванчики удалось не только собрать, но и сохранить целыми до начала и окончания съемки

Полевые цветы собирать легко и просто

Полевые цветы собирать легко и просто

В марте Екатерина Плотникова сделала серию снимков, посвященных проблеме перепроизводства и загрязнению экологии. На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа. Выглядит очень впечатляюще.

Еще один новосибирский фотограф — Светлана Ерыгина — провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании. Коллектив сам выбрал такую необычную локацию, и в итоге получились очень эффектные снимки.

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