Сибирячка сделала 12 причудливых портретов девушек в цветах и растениях

Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова решила показать красоту сибирячек и природы. Для этого она сделала серию портретов, сфотографировав девушек на фоне различных цветов и растений. Результат получился очень необычным.
— Первая съёмка была с шишками три года назад. А потом уже пришла мысль воплотить эту идею в отдельный проект. Я хотела объединить девушек и цветы. Назвала серию: «Лик природы». Хотелось показать единение человека и природы, настоящую красоту, о которой нужно заботиться, — рассказала сибирячка.
Сейчас на счету Екатерины Поляковой уже больше 10 разных съёмок для этого проекта.
— Человек и цветы намного ближе, чем кажется. В основном, смотрю, что вокруг цветёт. И уже отталкиваясь от цветовой гаммы подбираю модель. Смотрю, какая девушка будет гармоничного смотреться с конкретным цветком. По типажу, колориту, цвету глаз. Девушки соглашаются с удовольствием. Материал для съёмки достать не трудно, — говорит фотограф.
В основном, цветы она покупала у садоводов или на оптовых складах. Полевые — собирала сама.
— Одуванчики собирали очень аккуратно. Оказалось, что их не так сложно сохранить. Фотография с колосками даже попала на обложку одного из журналов, а с пионами — заняла второе место в конкурсе.
В планах у сибирячки съемка в цветах — «золотой шар».
В марте Екатерина Плотникова сделала серию снимков, посвященных проблеме перепроизводства и загрязнению экологии. На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа. Выглядит очень впечатляюще.
Еще один новосибирский фотограф — Светлана Ерыгина — провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании. Коллектив сам выбрал такую необычную локацию, и в итоге получились очень эффектные снимки.