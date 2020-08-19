Сибирячка сделала 12 причудливых портретов девушек в цветах и растениях

— Человек и цветы намного ближе, чем кажется. В основном, смотрю, что вокруг цветёт. И уже отталкиваясь от цветовой гаммы подбираю модель. Смотрю, какая девушка будет гармоничного смотреться с конкретным цветком. По типажу, колориту, цвету глаз. Девушки соглашаются с удовольствием. Материал для съёмки достать не трудно, — говорит фотограф.



В основном, цветы она покупала у садоводов или на оптовых складах. Полевые — собирала сама.



— Одуванчики собирали очень аккуратно. Оказалось, что их не так сложно сохранить. Фотография с колосками даже попала на обложку одного из журналов, а с пионами — заняла второе место в конкурсе.



В планах у сибирячки съемка в цветах — «золотой шар».

