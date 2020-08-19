В НГУ откроют обсерватор. Рассказываем, кого, зачем и на сколько дней туда будут отправлять

В общежитии НГУ откроют обсерватор для приезжих студентов
На базе новосибирского государственного университета появится обсерватор для студентов, которые приезжают из-за границы. Всего в нём будет 120 мест.
— Приказываю организовать для вновь прибывающих обучающихся-иностранных граждан и лиц без гражданства 120 койко-мест по типу обсерваторов, предназначенных для 14-дневного наблюдения на отдельном этаже общежития №1а, — говорится в приказе ректора, размещённом на сайте вуза.
В документе указано, что персонал общежития обеспечат одноразовыми и многоразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками для рук.
НГС направил запрос в пресс-службу НГУ, чтобы узнать подробности о работе обсерватора. Ответ пока не поступил.
Некоторые новосибирские вузы изменили правила заселения в общежития в этом году. НГС выяснил, как поменяется жизнь студентов с 1 сентября.