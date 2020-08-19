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В НГУ откроют обсерватор. Рассказываем, кого, зачем и на сколько дней туда будут отправлять

Всего в нем будет 120 мест

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Для обсерватора выделили специальный этаж. Помещенные на карантин студенты не будут пересекаться с другими людьми

Для обсерватора выделили специальный этаж. Помещенные на карантин студенты не будут пересекаться с другими людьми

В общежитии НГУ откроют обсерватор для приезжих студентов

На базе новосибирского государственного университета появится обсерватор для студентов, которые приезжают из-за границы. Всего в нём будет 120 мест.

— Приказываю организовать для вновь прибывающих обучающихся-иностранных граждан и лиц без гражданства 120 койко-мест по типу обсерваторов, предназначенных для 14-дневного наблюдения на отдельном этаже общежития №1а, — говорится в приказе ректора, размещённом на сайте вуза.

В документе указано, что персонал общежития обеспечат одноразовыми и многоразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими салфетками и кожными антисептиками для рук.

НГС направил запрос в пресс-службу НГУ, чтобы узнать подробности о работе обсерватора. Ответ пока не поступил.

Некоторые новосибирские вузы изменили правила заселения в общежития в этом году. НГС выяснил, как поменяется жизнь студентов с 1 сентября.

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НГУобщежитиеобсерватор
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