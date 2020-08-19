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В Новосибирске поймали трёх школьников, которые чуть не пустили электричку под откос

Машинисту пришлось экстренно тормозить

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Родителям хулиганов придётся заплатить за испорченный вагон

Родителям хулиганов придётся заплатить за испорченный вагон

В Новосибирске транспортные полицейские нашли трёх детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за их действий поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить, но в этот раз всё обошлось лишь повреждением головного вагона.

— В дежурную часть на станции Инская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что в пути следования электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Черепаново в районе остановочной платформы Морозово машинист применил экстренное торможение во избежание наезда на посторонние предметы. После остановки поездная бригада обнаружила повреждение метельника головного вагона электропоезда, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Полицейские выяснили, кто положил предметы на рельсы.

— К происшествию причастны трое школьников в возрасте от 7 до 9 лет, которые из хулиганских побуждений положили на железнодорожные рельсы камни, бутылки и две половины шпал, — добавили в ведомстве.

Повреждения получил не только поезд

Повреждения получил не только поезд

На родителей детей были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Все документы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям и опекунам детей придется возместить ущерб.

В конце июля в Новосибирской области в Карасуке задержали двух 11-летних подростков — мальчики в один день угнали два автомобиля.

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детижелезная дорогахулиганство
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