В Новосибирске поймали трёх школьников, которые чуть не пустили электричку под откос

В Новосибирске транспортные полицейские нашли трёх детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за их действий поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить, но в этот раз всё обошлось лишь повреждением головного вагона.
— В дежурную часть на станции Инская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что в пути следования электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Черепаново в районе остановочной платформы Морозово машинист применил экстренное торможение во избежание наезда на посторонние предметы. После остановки поездная бригада обнаружила повреждение метельника головного вагона электропоезда, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Полицейские выяснили, кто положил предметы на рельсы.
— К происшествию причастны трое школьников в возрасте от 7 до 9 лет, которые из хулиганских побуждений положили на железнодорожные рельсы камни, бутылки и две половины шпал, — добавили в ведомстве.
На родителей детей были составлены протоколы по статье 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Все документы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям и опекунам детей придется возместить ущерб.
В конце июля в Новосибирской области в Карасуке задержали двух