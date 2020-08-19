В Новосибирске поймали трёх школьников, которые чуть не пустили электричку под откос

В Новосибирске транспортные полицейские нашли трёх детей, которые подложили на рельсы камни, бутылки и шпалы. Из-за их действий поезд мог сойти с рельсов — машинисту пришлось экстренно тормозить, но в этот раз всё обошлось лишь повреждением головного вагона.



— В дежурную часть на станции Инская поступило сообщение от работника железной дороги о том, что в пути следования электропоезда сообщением Новосибирск-Главный — Черепаново в районе остановочной платформы Морозово машинист применил экстренное торможение во избежание наезда на посторонние предметы. После остановки поездная бригада обнаружила повреждение метельника головного вагона электропоезда, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СФО.