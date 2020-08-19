За сутки коронавирус обнаружили у 51 новосибирца, 5 человек скончались

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

В реанимациях лежат 60 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 , а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1093, — добавили в оперштабе.

Накануне стало известно о 50 заболевших ковидом, а также о четырёх умерших.

На этой неделе губернатор НСО Андрей Травников рассказал о том, как регион будет бороться с коронавирусом осенью. От этого зависит дальнейшее снятие ограничений.

А глава Роспотребнадзора РФ призналась, как чувствуют себя добровольцы, на которых испытывают вакцину от ковида в «Векторе».