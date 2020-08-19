За сутки коронавирус обнаружили у 51 новосибирца, 5 человек скончались

В Новосибирске за сутки выявили 51 заболевшего ковидом. Также стало известно о 5 умерших пациентах.
— В регионе зарегистрировано
В реанимациях лежат 60 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.
— Взрослых пациентов с установленным диагнозом
Накануне стало известно о 50 заболевших ковидом, а также о четырёх умерших.
На этой неделе губернатор НСО Андрей Травников рассказал о том, как регион будет бороться с коронавирусом осенью. От этого зависит дальнейшее снятие ограничений.
А глава Роспотребнадзора РФ призналась, как чувствуют себя добровольцы, на которых испытывают вакцину от ковида в «Векторе».