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За сутки коронавирус обнаружили у 51 новосибирца, 5 человек скончались

Свежая статистика оперштаба

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На ИВЛ находятся 11 человек

На ИВЛ находятся 11 человек

В Новосибирске за сутки выявили 51 заболевшего ковидом. Также стало известно о 5 умерших пациентах.

— В регионе зарегистрировано 10 775 случаев заражения COVID-19 (+51 за последние сутки), в том числе инфицировано 656 детей. 9458 пациентов выписаны с выздоровлением (+73 за сутки). Скончались еще 5 пациентов: мужчина в возрасте 63 года и женщины в возрасте 56 лет, 61 года, 70 и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 324 человека, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в НСО.

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В реанимациях лежат 60 пациентов, из них 11 — на искусственной вентиляции лёгких.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1093, — добавили в оперштабе.

Накануне стало известно о 50 заболевших ковидом, а также о четырёх умерших.

На этой неделе губернатор НСО Андрей Травников рассказал о том, как регион будет бороться с коронавирусом осенью. От этого зависит дальнейшее снятие ограничений.

А глава Роспотребнадзора РФ призналась, как чувствуют себя добровольцы, на которых испытывают вакцину от ковида в «Векторе».

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