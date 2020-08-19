19 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 73.43
eur 87.34
Тема дняИстория Аллы — девушки с электронной ногой

Все новости

Все новости

Новосибирец забрался на арку Бугринского моста — снимать его пришлось спасателям

Мужчину передали сотрудникам полиции

4 958
26Обсудить

Поделиться

Отчаянного мужчину спускали с помощью специального снаряжения

Отчаянного мужчину спускали с помощью специального снаряжения

В Новосибирске мужчина забрался на арку Бугринского моста

Спасатели сняли с арки Бугринского моста 27-летнего новосибирца. Инцидент произошёл во вторник, 18 августа, около 15:00.

— Поступила информация от проезжающих по Бугринскому мосту водителей, что на арке находится молодой человек. На разведку и сбор информации выехал оперативный экипаж спасателей. Молодой человек действительно был обнаружен на одной из арок в месте, где заканчиваются поручни на высоте, достаточной, чтобы упасть и получить травмы и переломы, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Мужчину сняли с моста с помощью лестницы и специального снаряжения. Спуск занял всего несколько минут и был снят на видео.

Видео: «Спасатели МАСС»

— С помощью альпснаряжения молодой человек 1993 года рождения самостоятельно спустился с арки вниз по лестнице. Сверху и снизу его спуск контролировали и обеспечивали страховку спасатели МАСС. Молодой человек был передан сотрудникам отдела полиции для выяснения причин его поступка, — объяснили спасатели.

Если вы знаете этого молодого человека или мотивы его поступка, свяжитесь с редакцией по WhatsApp по телефону +7 923 157-00-00 или по почте news@ngs.ru.

В конце июля спасатели сняли рабочего с крыши двухэтажного здания в Октябрьском районе — мужчина почувствовал себя плохо и сам спуститься к врачам не смог.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Бугринский мостспасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!