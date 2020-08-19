Новосибирец забрался на арку Бугринского моста — снимать его пришлось спасателям

— С помощью альпснаряжения молодой человек 1993 года рождения самостоятельно спустился с арки вниз по лестнице. Сверху и снизу его спуск контролировали и обеспечивали страховку спасатели МАСС. Молодой человек был передан сотрудникам отдела полиции для выяснения причин его поступка, — объяснили спасатели.



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В конце июля спасатели сняли рабочего с крыши двухэтажного здания в Октябрьском районе — мужчина почувствовал себя плохо и сам спуститься к врачам не смог.

