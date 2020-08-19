Новосибирец забрался на арку Бугринского моста — снимать его пришлось спасателям

В Новосибирске мужчина забрался на арку Бугринского моста
Спасатели сняли с арки Бугринского моста
— Поступила информация от проезжающих по Бугринскому мосту водителей, что на арке находится молодой человек. На разведку и сбор информации выехал оперативный экипаж спасателей. Молодой человек действительно был обнаружен на одной из арок в месте, где заканчиваются поручни на высоте, достаточной, чтобы упасть и получить травмы и переломы, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.
Мужчину сняли с моста с помощью лестницы и специального снаряжения. Спуск занял всего несколько минут и был снят на видео.
Видео: «Спасатели МАСС»
— С помощью альпснаряжения молодой человек 1993 года рождения самостоятельно спустился с арки вниз по лестнице. Сверху и снизу его спуск контролировали и обеспечивали страховку спасатели МАСС. Молодой человек был передан сотрудникам отдела полиции для выяснения причин его поступка, — объяснили спасатели.
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