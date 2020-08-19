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В Бердске столкнулись три автомобиля, одного из водителей заблокировало в салоне

ДТП спровоцировало большую пробку

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На месте работала скорая

На месте работала скорая

Сегодня утром, 19 августа, в Бердске столкнулись три автомобиля. Одного из водителей зажало в салоне, ему потребовалась помощь спасателей.

— В 07:28 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими с участием трёх-четырех автомобилей. Задействованы 01, 02, 03 и аварийные службы, — рассказали в службе «112».

ДТП произошло рядом с вокзалом

Также в службе уточнили, что авария произошла в районе дома на улице Вокзальной, 52.

Рядом с местом аварии образовалась серьёзная пробка

Рядом с местом аварии образовалась серьёзная пробка

Как сообщил НГС очевидец произошедшего, несколько человек пытались отогнуть дверь одного из автомобилей, чтобы вытащить оттуда пострадавшего.

В отделе пропаганды ГИБДД по НСО не смогли оперативно прокомментировать информацию об аварии.

Если вы стали очевидцем ДТП, знаете, в каком состоянии находятся водители и пассажиры пострадавших автомобилей, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8–923–157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.

Другая авария с участием сразу четырёх автомобилей произошла в Новосибирске в начале августа. Рядом с Димитровским мостом столкнулись «Газель», фура, бетономешалка и «микрик».

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БердскДТПавария
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