В Бердске столкнулись три автомобиля, одного из водителей заблокировало в салоне

Сегодня утром, 19 августа, в Бердске столкнулись три автомобиля. Одного из водителей зажало в салоне, ему потребовалась помощь спасателей.
— В 07:28 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими с участием трёх-четырех автомобилей. Задействованы 01, 02, 03 и аварийные службы, — рассказали в службе «112».
Также в службе уточнили, что авария произошла в районе дома на улице Вокзальной, 52.
Как сообщил НГС очевидец произошедшего, несколько человек пытались отогнуть дверь одного из автомобилей, чтобы вытащить оттуда пострадавшего.
В отделе пропаганды ГИБДД по НСО не смогли оперативно прокомментировать информацию об аварии.
Если вы стали очевидцем ДТП, знаете, в каком состоянии находятся водители и пассажиры пострадавших автомобилей, то сообщите об этом в редакцию по телефону 8–923–157–00–00 (Whats'App или Telegram) или на почту news@ngs.ru.
Другая авария с участием сразу четырёх автомобилей произошла в Новосибирске в начале августа. Рядом с Димитровским мостом столкнулись «Газель», фура, бетономешалка и «микрик».