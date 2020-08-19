В Бердске столкнулись три автомобиля, одного из водителей заблокировало в салоне

Сегодня утром, 19 августа, в Бердске столкнулись три автомобиля. Одного из водителей зажало в салоне, ему потребовалась помощь спасателей.



— В 07:28 поступило сообщение о ДТП с пострадавшими с участием трёх-четырех автомобилей. Задействованы 01, 02, 03 и аварийные службы, — рассказали в службе «112».