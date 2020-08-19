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В Новосибирске изменят парк «Городское начало» — 7 картинок, как он может выглядеть

Горожане могут внести свои предложения по благоустройству до 1 сентября

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Таким может стать вид на парк со стороны реки

Таким может стать вид на парк со стороны реки

Мэрия Новосибирска представила проект благоустройства парка «Городское начало». Теперь горожанам предлагают принять участие в его обсуждении, это можно сделать на сайте «Зелёный Новосибирск» до 1 сентября. Мы изучили проект парка — посмотрите, как он может преобразиться.

Проект подготовила мастерская «Адаптик-А». На нижнем променаде авторы предлагают организовать зону отдыха с качелями

Проект подготовила мастерская «Адаптик-А». На нижнем променаде авторы предлагают организовать зону отдыха с качелями

Предполагается, что развитие парка позволит увеличить активность горожан и туристов

Предполагается, что развитие парка позволит увеличить активность горожан и туристов

В сквере, согласно проекту, установят новые скамейки и велопарковки

В сквере, согласно проекту, установят новые скамейки и велопарковки

В сквере планируют высадить шиповник, миндальник, сирень, иву, вяз, яблоню, черёмуху, липу и акацию

В сквере планируют высадить шиповник, миндальник, сирень, иву, вяз, яблоню, черёмуху, липу и акацию

В сквере также хотят разместить скейт-парк

В сквере также хотят разместить скейт-парк

Кроме этого, там предлагают сделать парковку

Кроме этого, там предлагают сделать парковку

Сейчас в Новосибирске идёт реконструкция Михайловской набережной. В июле начался новый этап, который хотят закончить к осени. Кроме этого, в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт от «Европейского берега». Общая длина — больше километра, в этом году обещают построить первые 200 метров.

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благоустройствопроектпарк «Городское начало»
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