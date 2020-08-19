В Новосибирске изменят парк «Городское начало» — 7 картинок, как он может выглядеть

Сейчас в Новосибирске идёт реконструкция Михайловской набережной. В июле начался новый этап, который хотят закончить к осени. Кроме этого, в этом году в Новосибирске начали строить новую набережную, которая пройдёт от «Европейского берега». Общая длина — больше километра, в этом году обещают построить первые 200 метров.