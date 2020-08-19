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В Кировском районе без света остались более 500 домов

Произошло аварийное отключение электричества

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Свет в домах пропал поздно вечером

Свет в домах пропал поздно вечером

Поздно вечером во вторник, 18 августа, в Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате 526 домов остались без света.

По информации портала «Мой Новосибирск», авария произошла в 22:25. Причиной стало повреждение линий сразу на 27 трансформаторных подстанциях. Под отключение попали дома по улицам Герцена, Саввы Кожевникова, Комсомольской, Пионерской, Прокопьевской, Союзной, Кооперативной, Краснодарской, Коллективной, Мурманской, Пограничной, Норильской, а также Бронный переулок.

Без света остались 526 домов

Без света остались 526 домов

По данным информационного портала, электричество в дома вернётся только в 02:25 ночи.

На прошлой неделе почти полторы тысячи домов в Новосибирске остались без горячей воды.

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аварийное отключениеотключение электричества
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