В Кировском районе без света остались более 500 домов

Поздно вечером во вторник, 18 августа, в Кировском районе Новосибирска произошло аварийное отключение электричества. В результате 526 домов остались без света.

По информации портала «Мой Новосибирск», авария произошла в 22:25. Причиной стало повреждение линий сразу на 27 трансформаторных подстанциях. Под отключение попали дома по улицам Герцена, Саввы Кожевникова, Комсомольской, Пионерской, Прокопьевской, Союзной, Кооперативной, Краснодарской, Коллективной, Мурманской, Пограничной, Норильской, а также Бронный переулок.

