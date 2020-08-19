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В Новосибирске водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку

Женщина скончалась в больнице

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Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Вечером во вторник, 18 августа, в Дзержинском районе Новосибирска водитель ВАЗа сбил пенсионерку, которая переходила дорогу.

— Водитель 1938 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2108 по дороге без названия со стороны улицы Кондратюка в сторону улицы Атлетическая, у дома 1 улицы Полякова совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате данного случая пожилая женщина 1941 года рождения получила тяжелые травмы, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Минувшей ночью водитель иномарки сбил женщину, которая перебегала дорогу в Коченёво.

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ДТПсбил пенсионерку
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