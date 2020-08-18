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В Первомайском районе столкнулись две «Тойоты» — одна из них опрокинулась на бок

На месте работают полиция, пожарные и скорая

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Водителя из опрокинувшейся машины доставали очевидцы

Водителя из опрокинувшейся машины доставали очевидцы

Поздно вечером во вторник, 18 августа, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Королла».

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло около УМ-3, когда водитель «Камри» на высокой скорости врезался в «Короллу», отъезжавшую от магазина. В результате столкновения «Тойоту Короллу» опрокинуло на бок, также у неё выбито лобовое стекло, водителя из машины достали прохожие. Второй автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:44. Сообщалось о столкновении двух иномарок.

В пресс-службе ГИБДД Новосибирска также подтвердили факт столкновения, однако сообщили, что пострадавших нет.

Вчера поздно вечером на Немировича-Данченко легковушка на большой скорости влетела под грузовик «Мария-РА».

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ДТПопрокидывание авто
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