В Первомайском районе столкнулись две «Тойоты» — одна из них опрокинулась на бок

Поздно вечером во вторник, 18 августа, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Королла».

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло около УМ-3, когда водитель «Камри» на высокой скорости врезался в «Короллу», отъезжавшую от магазина. В результате столкновения «Тойоту Короллу» опрокинуло на бок, также у неё выбито лобовое стекло, водителя из машины достали прохожие. Второй автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.