В Первомайском районе столкнулись две «Тойоты» — одна из них опрокинулась на бок

Поздно вечером во вторник, 18 августа, в Первомайском районе Новосибирска столкнулись «Тойота Камри» и «Тойота Королла».
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло около УМ-3, когда водитель «Камри» на высокой скорости врезался в «Короллу», отъезжавшую от магазина. В результате столкновения «Тойоту Короллу» опрокинуло на бок, также у неё выбито лобовое стекло, водителя из машины достали прохожие. Второй автомобиль получил серьёзные повреждения передней части.
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:44. Сообщалось о столкновении двух иномарок.
В пресс-службе ГИБДД Новосибирска также подтвердили факт столкновения, однако сообщили, что пострадавших нет.
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