В Сирии во время взрыва погиб российский генерал

Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Уточняется, что детонировало самодельное взрывное устройство. Это произошло, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции.



Взрыв случился в 15 километрах от горда Дейр-эз-Зора. Три военнослужащих получили ранения, один из них — военный советник — погиб.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Ведомство окажет семье погибшего необходимую помощь.

