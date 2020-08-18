Новосибирцы потребовали у властей выкупить старую кондитерскую фабрику и обустроить на её месте парк

Местные жители борются с точечной застройкой с весны, но, несмотря на активные протесты и обращения, в том числе в суд, летом городские власти выдали разрешение на строительство 15-этажного жилого дома с двумя подземными этажами.



— Точечная застройка добавляется. Врачей и учителей не добавляется, социальная инфраструктура не развивается — ни поликлиники, ничего. Строят только дома и бизнес-центры, — объясняла тогда протесты жительница дома на Железнодорожной, 8/1 Татьяна.

Сейчас старое здание кондитерской фабрики сдают в аренду, по информации Александра Ельцова, арендаторов предупредили, что им нужно съехать до 1 сентября.

