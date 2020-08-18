Новосибирцы потребовали у властей выкупить старую кондитерскую фабрику и обустроить на её месте парк

Жители домов вокруг старого здания кондитерской фабрики на улице Красноярской, 132 вечером 18 августа подписали обращения с требованием остановить точечную застройку в их районе.
— Было 8 заявлений в разные инстанции, в том числе Путину, Меняйло, в Следственный комитет по поводу запрета строительства, то есть отмены выданного разрешения на строительство многоэтажного дома с требованием о выкупе земельного участка администрацией, чтобы на его месте впоследствии разместить какой-то рекреационный объект, — рассказал корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Маяк» Александр Ельцов, который присутствовал на встрече.
Местные жители борются с точечной застройкой с весны, но, несмотря на активные протесты и обращения, в том числе в суд, летом городские власти выдали разрешение на строительство 15-этажного жилого дома с двумя подземными этажами.
— Точечная застройка добавляется. Врачей и учителей не добавляется, социальная инфраструктура не развивается — ни поликлиники, ничего. Строят только дома и бизнес-центры, — объясняла тогда протесты жительница дома на Железнодорожной, 8/1 Татьяна.
Сейчас старое здание кондитерской фабрики сдают в аренду, по информации Александра Ельцова, арендаторов предупредили, что им нужно съехать до 1 сентября.