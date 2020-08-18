Гигантский град прошёл недалеко от Новосибирска

Вечером во вторник, 18 августа, Новосибирск накрыла стихия — в городе и области прошёл сильный ливень, а в наукограде Кольцово выпал гигантский град, размером почти с куриное яйцо.

Новосибирцы прислали в редакцию НГС много фото и видео, на которых видно, как город в очередной раз не был готов к сильному ливню: улицы затопило, в некоторых местах лужи были больше похоже на реки. Мы собрали подборку впечатляющих кадров потопа.

Такие потопы после сильных дождей происходят в Новосибирске часто. В начале июня по улицам приходилось «плавать» и людям, и машинам. 29 июля ливень прошёл на левом берегу, после чего там образовались большие пробки.

