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Гигантский град прошёл недалеко от Новосибирска

Город сегодня накрыли ливень и сильный ветер

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Размер одной градины в несколько раз больше, чем пятирублевая монета

Размер одной градины в несколько раз больше, чем пятирублевая монета

Вечером во вторник, 18 августа, Новосибирск накрыла стихия — в городе и области прошёл сильный ливень, а в наукограде Кольцово выпал гигантский град, размером почти с куриное яйцо.

Новосибирцы прислали в редакцию НГС много фото и видео, на которых видно, как город в очередной раз не был готов к сильному ливню: улицы затопило, в некоторых местах лужи были больше похоже на реки. Мы собрали подборку впечатляющих кадров потопа.

Такие потопы после сильных дождей происходят в Новосибирске часто. В начале июня по улицам приходилось «плавать» и людям, и машинам. 29 июля ливень прошёл на левом берегу, после чего там образовались большие пробки.

В ближайшие сутки синоптики прогнозируют резкое похолодание — в наш регион придёт циклон из районов Поволжья и Южного Урала.

Если у вас есть классный кадр (например, с двойной радугой, градом, плавающими автомобилями) или впечатляющее видео, то присылайте в директ нашего инстаграма — @ngs_news. Нажимайте сюда, чтобы перейти сразу на нашу страничку.

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градпогода в Новосибирске
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