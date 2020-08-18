11 членов хоккейного клуба «Сибирь» заразились коронавирусом

Во вторник, 18 августа, стало известно, что 11 членов ХК «Сибирь» из Новосибирска заразились коронавирусом после турнира в Магнитогорске.
— По результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом COVID-19, которое было проведено 17.08.20 года после возвращения из города Магнитогорска с Турнира им И. Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды (в течение 3-х суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора), — сообщается на официальном сайте клуба.
В связи с этим команде пришлось отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который состоится в конце августа.
Сообщается также, что все заболевшие находятся на самоизоляции.
Если вы знаете заболевших или вам что-то известно о состоянии членов хоккейного клуба, свяжитесь с нами в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157–00–00.
В середине июля ХК «Сибирь» разработал новый логотип, на который нанесли медицинскую змею в честь врачей, борющихся с коронавирусом.