11 членов хоккейного клуба «Сибирь» заразились коронавирусом

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

В связи с этим команде пришлось отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который состоится в конце августа.

Сообщается также, что все заболевшие находятся на самоизоляции.

Если вы знаете заболевших или вам что-то известно о состоянии членов хоккейного клуба, свяжитесь с нами в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157–00–00.



В середине июля ХК «Сибирь» разработал новый логотип, на который нанесли медицинскую змею в честь врачей, борющихся с коронавирусом.