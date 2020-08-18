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Срочно11 человек из ХК «Сибирь» заболели коронавирусом

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11 членов хоккейного клуба «Сибирь» заразились коронавирусом

Команда не будет участвовать в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области

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На днях хоккеисты вернулись с турнира в Магнитогорске

На днях хоккеисты вернулись с турнира в Магнитогорске

Во вторник, 18 августа, стало известно, что 11 членов ХК «Сибирь» из Новосибирска заразились коронавирусом после турнира в Магнитогорске.

— По результатам тестирования с целью выявления заражения коронавирусом COVID-19, которое было проведено 17.08.20 года после возвращения из города Магнитогорска с Турнира им И. Х. Ромазана, были получены положительные результаты у 11 хоккеистов и членов тренерского штаба и персонала команды (в течение 3-х суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора), — сообщается на официальном сайте клуба.

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В связи с этим команде пришлось отказаться от участия в Турнире на Кубок губернатора Челябинской области, который состоится в конце августа.

Сообщается также, что все заболевшие находятся на самоизоляции.

Если вы знаете заболевших или вам что-то известно о состоянии членов хоккейного клуба, свяжитесь с нами в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) по номеру +7 923 157–00–00.

В середине июля ХК «Сибирь» разработал новый логотип, на который нанесли медицинскую змею в честь врачей, борющихся с коронавирусом.

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ХК Сибирькоронавирус в Новосибирске
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