«И так каждый день»: на Бердском шоссе в обе стороны растянулись длинные пробки

Вечером во вторник, 18 августа, на Бердском шоссе в обе стороны растянулись длинные заторы. Кроме того, осложнён выезд на само шоссе из Академгородка и Шлюза.

— И так каждый день, — написал в редакцию читатель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяжённость затора в сторону Бердска составляет 4 километра, в сторону Новосибирска — почти 5 километров. Сейчас на данном участке ведутся дорожные работы. Кроме того, не работает один из светофоров, а около пересечения Бердского шоссе с улицей Русской произошло ДТП.