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«И так каждый день»: на Бердском шоссе в обе стороны растянулись длинные пробки

На этом участке дороги уже несколько месяцев идут ремонтные работы

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На этом участке дороги пробки собираются почти каждый день

На этом участке дороги пробки собираются почти каждый день

Вечером во вторник, 18 августа, на Бердском шоссе в обе стороны растянулись длинные заторы. Кроме того, осложнён выезд на само шоссе из Академгородка и Шлюза.

— И так каждый день, — написал в редакцию читатель.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяжённость затора в сторону Бердска составляет 4 километра, в сторону Новосибирска — почти 5 километров. Сейчас на данном участке ведутся дорожные работы. Кроме того, не работает один из светофоров, а около пересечения Бердского шоссе с улицей Русской произошло ДТП.

В целом ситуация на дорогах города оценивается в 7 баллов.

Сегодня утром почти весь левый берег увяз в длинных пробках. Также вечером в Новосибирске прошёл короткий, но сильный ливень, который усугубил ситуацию на дорогах.

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пробки в Новосибирскеремонт дорог
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