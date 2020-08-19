19 августа среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 73.43
eur 87.34
СрочноВ Новосибирске открывают фитнес-центры

Все новости

Все новости

Золотая восьмерка. Какие богатства есть у депутатов Госдумы от Новосибирской области

Мы нашли в декларациях редкое авто, базу отдыха и несколько участков в зоне охраняемых территорий

5 809
57Обсудить

Поделиться

За прошлый год депутаты, представляющие наш регион в Госдуме, заработали от 5,6 до 14 миллионов рублей

За прошлый год депутаты, представляющие наш регион в Госдуме, заработали от 5,6 до 14 миллионов рублей

Восемь депутатов Государственной думы от Новосибирской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год. У некоторых списки заработанного оказались настолько внушительными, что мы решили отобразить всё это в инфографике — смотрите и изучайте.

Самым высоким доходом может похвастать 45-летний член комитета по транспорту и строительству Андрей Каличенко — за год он заработал 14,4 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы: в 2018 году он задекларировал 4,8 млн рублей, в 2017-м4,65 млн рублей. Возможно, в декларацию включен доход от продажи какой-нибудь недвижимости. Автомобилями депутат не владеет (обе машины в собственности супруги), в списке недвижимости значатся лишь жилой корпус и доля от земельного участка.

Лидер нашего рейтинга — за год депутат-единоросс увеличил свой доход в три раза

Лидер нашего рейтинга — за год депутат-единоросс увеличил свой доход в три раза

СЮЖЕТ

Как живут чиновники. Изучаем их доходы, недвижимость и транспорт Как живут чиновники. Изучаем их доходы, недвижимость и транспорт

На втором месте — 52-летний член комитета по энергетике, член комиссии по вопросам депутатской этики и заслуженный мастер спорта СССР Александр Карелин с доходом в 8,3 миллиона рублей. Список того, чем владеет депутат, весьма внушителен: пять жилых домов, база отдыха, три земельных участка под ИЖС (плюс доля от четвёртого участка) и ещё один участок под обслуживание дома, а также два земельных участка на землях особо охраняемых территорий. Таким же внушительным оказался список транспорта Александра Карелина — три иномарки, два отечественных авто, два мотовездехода, мотоцикл и автоприцеп. Всем перечисленным депутат владеет единолично, ещё больше недвижимости и транспорта обнаруживается у его супруги.

Пожалуй, самый известный спортсмен среди политиков Александр Карелин может похвастать огромным перечнем имущества. Из необычного — база отдыха, два участка в зоне рекреации и автопарк, который не ограничивается одной-двумя машинами

Пожалуй, самый известный спортсмен среди политиков Александр Карелин может похвастать огромным перечнем имущества. Из необычного — база отдыха, два участка в зоне рекреации и автопарк, который не ограничивается одной-двумя машинами

С годовым доходом в 7,9 млн рублей на третьем месте списка оказался 44-летний член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи и экс-президент ПАО «Ростелеком» Максим Кудрявцев. У него автомобиль BMW X6 xDrive35i, а также два земельных участка для ведения дачного хозяйства, жилой дом, квартира и подвал — вся недвижимость в общей совместной собственности.

На фоне Александра Карелина скромнее выглядит перечень имущества третьего номера нашего рейтинга Максима Кудрявцева — почти вся недвижимость находится в общем совместном владении с супругой

На фоне Александра Карелина скромнее выглядит перечень имущества третьего номера нашего рейтинга Максима Кудрявцева — почти вся недвижимость находится в общем совместном владении с супругой

Декларации о доходах и имуществе также подали: член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и бывший военнослужащий Дмитрий Перминов (отчитался о доходе в 7,6 миллиона рублей), первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (задекларировал 5,4 миллиона рублей), член комитета ГД по аграрным вопросам и экс-советник губернатора НСО Виктор Игнатов (5,2 миллиона рублей — меньше всех в нашем рейтинге), первый заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ и бывший президент Олимпийского совета России Александр Жуков (доход — 5,6 миллиона рублей), а также бывший учитель барабинской школы, а ныне член комитета ГД по бюджету и налогам Вера Ганзя (5,6 миллиона рублей).

Экс-военнослужащий, участвовавший в контр-террористической операции на Северном Кавказе, ездит на «Ладе» и «Тойоте» и может похвастать семимиллионным доходом

Экс-военнослужащий, участвовавший в контр-террористической операции на Северном Кавказе, ездит на «Ладе» и «Тойоте» и может похвастать семимиллионным доходом

Оставшаяся пятерка депутатов Госдумы выглядит так.

Из необычного в декларации депутата Александра Жукова — редкая машинка из Индии «Амбассадор Гранд»

Из необычного в декларации депутата Александра Жукова — редкая машинка из Индии «Амбассадор Гранд»

А вот у Дмитрия Савельева в декларации нет сведений об автомобилях, только квартиры, машино-место и несколько маленьких нежилых помещений

А вот у Дмитрия Савельева в декларации нет сведений об автомобилях, только квартиры, машино-место и несколько маленьких нежилых помещений

Виктор Игнатов и вовсе отчитался лишь о доходе, никаких сведений об имуществе в декларации нет

Виктор Игнатов и вовсе отчитался лишь о доходе, никаких сведений об имуществе в декларации нет

Единственная женщина-политик среди депутатов Госдумы от нашего региона задекларировала несколько квартир и доход в размере почти <nobr class="_">5,7 миллиона</nobr> рублей

Единственная женщина-политик среди депутатов Госдумы от нашего региона задекларировала несколько квартир и доход в размере почти 5,7 миллиона рублей

Накануне о своих доходах отчитался губернатор Новосибирской области Андрей Травников — за год он заработал чуть больше 6 млн рублей. Уступил ему по размеру доходов мэр Анатолий Локоть — его совокупный доход составил 3,6 млн рублей.

Так выглядит список самых богатых депутатов Горсовета — взгляните, их заработки в несколько раз превышают доходы первых лиц города и области.

А недавно мы добрались до автопарка чиновников из мэрии, в их декларациях мы нашли катера, мотовездеходы, внедорожники, мотоциклы и люксовые авто. Что стоит в их гаражах — показываем в двух картинках.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

Госдумадекларациидепутатыдоходы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (57)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!