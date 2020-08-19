Золотая восьмерка. Какие богатства есть у депутатов Госдумы от Новосибирской области

Восемь депутатов Государственной думы от Новосибирской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2019 год . У некоторых списки заработанного оказались настолько внушительными, что мы решили отобразить всё это в инфографике — смотрите и изучайте.



Самым высоким доходом может похвастать 45-летний член комитета по транспорту и строительству Андрей Каличенко — за год он заработал 14,4 миллиона рублей. Это гораздо больше, чем в предыдущие годы: в 2018 году он задекларировал 4,8 млн рублей, в 2017-м — 4,65 млн рублей. Возможно, в декларацию включен доход от продажи какой-нибудь недвижимости. Автомобилями депутат не владеет (обе машины в собственности супруги), в списке недвижимости значатся лишь жилой корпус и доля от земельного участка.