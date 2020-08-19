Золотая восьмерка. Какие богатства есть у депутатов Госдумы от Новосибирской области

Восемь депутатов Государственной думы от Новосибирской области отчитались о своих доходах и имуществе за
Самым высоким доходом может похвастать
На втором месте —
С годовым доходом в
Декларации о доходах и имуществе также подали: член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции и бывший военнослужащий Дмитрий Перминов (отчитался о доходе в
Оставшаяся пятерка депутатов Госдумы выглядит так.
Накануне о своих доходах отчитался губернатор Новосибирской области Андрей Травников — за год он заработал чуть больше 6 млн рублей. Уступил ему по размеру доходов мэр Анатолий Локоть — его совокупный доход составил
Так выглядит список самых богатых депутатов Горсовета — взгляните, их заработки в несколько раз превышают доходы первых лиц города и области.
А недавно мы добрались до автопарка чиновников из мэрии, в их декларациях мы нашли катера, мотовездеходы, внедорожники, мотоциклы и люксовые авто. Что стоит в их гаражах — показываем в двух картинках.