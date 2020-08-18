Новосибирск поплыл после сильного ливня (некоторые районы засыпало градом). Кадры с улиц города

Новосибирск затопило и засыпало градом
В Краснообске и некоторых районах Новосибирска прошёл кратковременный сильный ливень. Местами выпал град. В результате на дорогах появились огромные лужи.
Что творилось на улицах города — смотрим фото и видео, которые читатели прислали в редакцию НГС.
Если у вас есть классный кадр (например, с двойной радугой, градом, плавающими автомобилями) или впечатляющее видео, то присылайте в Директ нашего инстаграма — @ngs_news. Нажимайте сюда, чтобы перейти сразу на нашу страничку.
Такие потопы после ливней происходят в Новосибирске довольно часто. Например, в начале июня по улицам приходилось «плавать» и людям, и машинам. 29 июля ливень прошёл на левом берегу, после чего там образовались большие пробки.
А на прошлой неделе новосибирцы заметили град на правом берегу. Он длился не больше пяти минут, а затем его сменил мелкий дождь.
Напомним, что синоптики прогнозируют дожди в ближайшие два дня. Их принёс циклон с южного Урала и Поволжья.