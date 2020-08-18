Новосибирск поплыл после сильного ливня (некоторые районы засыпало градом). Кадры с улиц города

А на прошлой неделе новосибирцы заметили град на правом берегу. Он длился не больше пяти минут, а затем его сменил мелкий дождь.

Напомним, что синоптики прогнозируют дожди в ближайшие два дня. Их принёс циклон с южного Урала и Поволжья.