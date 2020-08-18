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Новосибирск поплыл после сильного ливня (некоторые районы засыпало градом). Кадры с улиц города

Непогода, которую обещали синоптики, снова застала столицу Сибири врасплох

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Двойная радуга, которую было видно из окна редакции НГС

Двойная радуга, которую было видно из окна редакции НГС

Новосибирск затопило и засыпало градом

В Краснообске и некоторых районах Новосибирска прошёл кратковременный сильный ливень. Местами выпал град. В результате на дорогах появились огромные лужи.

Что творилось на улицах города — смотрим фото и видео, которые читатели прислали в редакцию НГС.

Если у вас есть классный кадр (например, с двойной радугой, градом, плавающими автомобилями) или впечатляющее видео, то присылайте в Директ нашего инстаграма — @ngs_news. Нажимайте сюда, чтобы перейти сразу на нашу страничку.

Так выглядел ВАСХНИЛ после града и ливня. Колёса автомобилей почти полностью ушли под воду 

Другой читатель снял ливень в Краснообске. В такую погоду страшно выходить на улицу

— Это был сильный ливень. Настолько сильный, что пришлось съехать на обочину и припарковаться. Потом начался град, не сильно крупный, барабанил по машине, — рассказывает автомобилист Алексей о том, что творилось в Матвеевке

А такая лужа появилась на Гусинобродском шоссе

На МЖК тоже не обошлось без подтопления

Зато потом над городом появилась радуга

Зато потом над городом появилась радуга

Такие потопы после ливней происходят в Новосибирске довольно часто. Например, в начале июня по улицам приходилось «плавать» и людям, и машинам. 29 июля ливень прошёл на левом берегу, после чего там образовались большие пробки.

А на прошлой неделе новосибирцы заметили град на правом берегу. Он длился не больше пяти минут, а затем его сменил мелкий дождь.

Напомним, что синоптики прогнозируют дожди в ближайшие два дня. Их принёс циклон с южного Урала и Поволжья.

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