У Заельцовского парка продают фешенебельный деревянный дом за 92 миллиона. Разглядываем его изнутри

В Новосибирске выставили на продажу одноэтажный коттедж в закрытом посёлке «Обские зори». Деревянный особняк с участком в 25 соток расположен недалеко от Заельцовского парка, на берегу Оби. Владельцы просят за него 92 миллиона рублей.



Объявление появилось на сайте N1.RU, и, согласно ипотечному калькулятору, позволить себе в кредит такой коттедж могут покупатели с минимальным ежемесячным доходом в 769 тысяч рублей.