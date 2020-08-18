У Заельцовского парка продают фешенебельный деревянный дом за 92 миллиона. Разглядываем его изнутри

В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 92 млн рублей
В Новосибирске выставили на продажу одноэтажный коттедж в закрытом посёлке «Обские зори». Деревянный особняк с участком в 25 соток расположен недалеко от Заельцовского парка, на берегу Оби. Владельцы просят за него 92 миллиона рублей.
Объявление появилось на сайте N1.RU, и, согласно ипотечному калькулятору, позволить себе в кредит такой коттедж могут покупатели с минимальным ежемесячным доходом в 769 тысяч рублей.
Как указывает автор объявления, в коттедже есть терраса с панорамными окнами, выполненная из лиственницы, большая кухня-гостиная с примечательным столиком из спила ствола дерева, три спальни, четыре санузла, две гардеробных и сауна. В цоколе расположены блок для персонала с ещё одной кухней и несколько технических помещений.
Общая площадь дома — 245 квадратных метров, площадь участка — 25 соток. На нём, как подчёркивается в описании, поработал ландшафтный дизайнер.
Про необычное жильё, которое выставляют в Новосибирске на продажу, мы рассказываем в специальной рубрике.
В начале августа в одном из закрытых коттеджных посёлков решили продать классическую резиденцию за 30 миллионов рублей. В ней есть расписные потолки, резные лестницы, панорамные окна, а на участке — летняя кухня и собственный пруд.