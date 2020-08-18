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У Заельцовского парка продают фешенебельный деревянный дом за 92 миллиона. Разглядываем его изнутри

В доме всего один этаж и очень необычный интерьер

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Дом почти со всех сторон окружён соснами Заельцовского бора

Дом почти со всех сторон окружён соснами Заельцовского бора

В Новосибирске выставили на продажу коттедж за 92 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу одноэтажный коттедж в закрытом посёлке «Обские зори». Деревянный особняк с участком в 25 соток расположен недалеко от Заельцовского парка, на берегу Оби. Владельцы просят за него 92 миллиона рублей.

Объявление появилось на сайте N1.RU, и, согласно ипотечному калькулятору, позволить себе в кредит такой коттедж могут покупатели с минимальным ежемесячным доходом в 769 тысяч рублей.

Как нетрудно заметить, владельцы дома предпочитают дерево...

Как нетрудно заметить, владельцы дома предпочитают дерево...

...и минимализм

...и минимализм

Центральное помещение дома — гостиная, совмещённая с кухней

Центральное помещение дома — гостиная, совмещённая с кухней

Одна из спален со скошенным потолком. Всего в доме их три

Одна из спален со скошенным потолком. Всего в доме их три

А это — терраса с видом на высокие сосны Заельцовского бора

А это — терраса с видом на высокие сосны Заельцовского бора

Как указывает автор объявления, в коттедже есть терраса с панорамными окнами, выполненная из лиственницы, большая кухня-гостиная с примечательным столиком из спила ствола дерева, три спальни, четыре санузла, две гардеробных и сауна. В цоколе расположены блок для персонала с ещё одной кухней и несколько технических помещений.

Общая площадь дома — 245 квадратных метров, площадь участка — 25 соток. На нём, как подчёркивается в описании, поработал ландшафтный дизайнер.

Один из санузлов

Один из санузлов

Впрочем, владельцы не боятся смелых решений. Только взгляните на эти прозрачные створки душевой

Впрочем, владельцы не боятся смелых решений. Только взгляните на эти прозрачные створки душевой

Сауна с видом на участок

Сауна с видом на участок

А вот так выглядит сам участок, над которым поколдовал ландшафтный дизайнер

А вот так выглядит сам участок, над которым поколдовал ландшафтный дизайнер

Про необычное жильё, которое выставляют в Новосибирске на продажу, мы рассказываем в специальной рубрике.

В начале августа в одном из закрытых коттеджных посёлков решили продать классическую резиденцию за 30 миллионов рублей. В ней есть расписные потолки, резные лестницы, панорамные окна, а на участке — летняя кухня и собственный пруд.

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