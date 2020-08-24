Власти Новосибирска ответили женщине-инвалиду, которая живет на 8 «квадратах» и ждёт выселения

Мэрия Новосибирска сообщила, что героиня недавнего репортажа НГС — 71-летняя Алла Орлова, инвалид третьей группы — не входит в категории лиц, имеющих право на жильё в маневренном фонде. И рассказали, что женщина может сделать.



Сейчас женщина живёт вместе со своей взрослой дочерью-инвалидом в крохотной комнате муниципального общежития маневренного фонда и ждут выселения. Площадь этой комнаты составляет 7,8 квадратных метров. НГС рассказал историю женщин 17 августа.



В ответе мэрии говорится, что Аллу Орлову в 2018 году заселили в общежитие в виде исключения по ходатайству администрации Центрального округа и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслава Журавлева. Когда Аллу Николаевну заселяли в общежитие, подчёркивалось в официальном ответе, она была одна, поэтому получила такую маленькую комнату. А дочь Орловой была включена в договор найма только в 2019 году.

