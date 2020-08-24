Власти Новосибирска ответили женщине-инвалиду, которая живет на 8 «квадратах» и ждёт выселения

Мэрия прокомментировала историю с выселением пожилой сибирячки
Мэрия Новосибирска сообщила, что героиня недавнего репортажа НГС — 71-летняя Алла Орлова, инвалид третьей группы — не входит в категории лиц, имеющих право на жильё в маневренном фонде. И рассказали, что женщина может сделать.
Сейчас женщина живёт вместе со своей взрослой дочерью-инвалидом в крохотной комнате муниципального общежития маневренного фонда и ждут выселения. Площадь этой комнаты составляет 7,8 квадратных метров. НГС рассказал историю женщин 17 августа.
В ответе мэрии говорится, что Аллу Орлову в 2018 году заселили в общежитие в виде исключения по ходатайству администрации Центрального округа и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслава Журавлева. Когда Аллу Николаевну заселяли в общежитие, подчёркивалось в официальном ответе, она была одна, поэтому получила такую маленькую комнату. А дочь Орловой была включена в договор найма только в 2019 году.
В мэрии уточнили, что жилые помещения маневренного фонда предоставляются людям в соответствии с статьей 95 ЖК РФ. Перечень граждан, имеющих право на предоставление следующий:
1) граждане, нуждающиеся во временном жилом помещении в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения были для них единственными;
3) граждане, единственные жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
4) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.
При этом в ответе мэрии уточняется, что Алла Орлова не относится ни к одной из указанных категорий.
Так же в мэрии сообщили, что за период проживания в маневренном фонде, Алла Орлова «не предприняла каких-либо мер по решению своего жилищного вопроса».
Чиновники не смогли ответить на вопрос: будут или нет выселены женщины из этого помещения в декабре 2020 года. Зато предложили им после окончания срока действия договора найма жилого помещения написать заявление о продлении срока проживания.
— Департаментом энергетики и ЖКХ, в полномочия которого входят вопросы распоряжения и соблюдения законности проживания в жилых помещениях маневренного фонда, будет рассматриваться вопрос о дальнейшем проживании семьи Орловых, — неопределённо ответили в мэрии.
23 июля НГС рассказал историю сироты из детдома, чью жизнь круто изменила случайная встреча, и теперь девушка живёт в семье старшей по общежитию муниципального маневренного фонда Ольги Чипенко, которая заступилась перед чиновниками и за Аллу Орлову.