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Власти Новосибирска ответили женщине-инвалиду, которая живет на 8 «квадратах» и ждёт выселения

Также чиновники заявили, что Алла Орлова прежде не принимала мер по решению своего жилищного вопроса

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71-летняя Алла Николаевна Орлова живёт со взрослой дочерью в крохотной комнате муниципального общежития и ждёт выселения на улицу

71-летняя Алла Николаевна Орлова живёт со взрослой дочерью в крохотной комнате муниципального общежития и ждёт выселения на улицу

Мэрия прокомментировала историю с выселением пожилой сибирячки

Мэрия Новосибирска сообщила, что героиня недавнего репортажа НГС — 71-летняя Алла Орлова, инвалид третьей группы — не входит в категории лиц, имеющих право на жильё в маневренном фонде. И рассказали, что женщина может сделать.

Сейчас женщина живёт вместе со своей взрослой дочерью-инвалидом в крохотной комнате муниципального общежития маневренного фонда и ждут выселения. Площадь этой комнаты составляет 7,8 квадратных метров. НГС рассказал историю женщин 17 августа.

В ответе мэрии говорится, что Аллу Орлову в 2018 году заселили в общежитие в виде исключения по ходатайству администрации Центрального округа и депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслава Журавлева. Когда Аллу Николаевну заселяли в общежитие, подчёркивалось в официальном ответе, она была одна, поэтому получила такую маленькую комнату. А дочь Орловой была включена в договор найма только в 2019 году.

В мэрии уточнили, что жилые помещения маневренного фонда предоставляются людям в соответствии с статьей 95 ЖК РФ. Перечень граждан, имеющих право на предоставление следующий:

1) граждане, нуждающиеся во временном жилом помещении в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждане, утратившие жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения были для них единственными;

3) граждане, единственные жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;

4) иные граждане в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом в ответе мэрии уточняется, что Алла Орлова не относится ни к одной из указанных категорий.

Так же в мэрии сообщили, что за период проживания в маневренном фонде, Алла Орлова «не предприняла каких-либо мер по решению своего жилищного вопроса».

Чиновники не смогли ответить на вопрос: будут или нет выселены женщины из этого помещения в декабре 2020 года. Зато предложили им после окончания срока действия договора найма жилого помещения написать заявление о продлении срока проживания.

— Департаментом энергетики и ЖКХ, в полномочия которого входят вопросы распоряжения и соблюдения законности проживания в жилых помещениях маневренного фонда, будет рассматриваться вопрос о дальнейшем проживании семьи Орловых, — неопределённо ответили в мэрии.

23 июля НГС рассказал историю сироты из детдома, чью жизнь круто изменила случайная встреча, и теперь девушка живёт в семье старшей по общежитию муниципального маневренного фонда Ольги Чипенко, которая заступилась перед чиновниками и за Аллу Орлову.

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