Из парков исчезла рябина. Какой зимы ждать по народным приметам и погибнут ли снегири, — объясняют эксперты

Жители Новосибирска обратили внимание на плохой урожай рябины в этом году: на деревьях в парках очень мало ягод. Эксперты объяснили, из-за чего это произошло и скажется ли на птицах.



— У любого растения есть периодичность. Один год ягод и плодов много, а на следующий растение отдыхает, поэтому урожай меньше. Есть народная примета, что если много рябины — зима будет морозная, мало ягоды — будет тёплая. В прошлом году эта примета не сработала, потому что ягод было очень много, а зима все равно выдалась тёплой, — рассказывает директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — Так что и сейчас будем ждать тёплую зиму, но климат сейчас серьезно поменялся.