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Из парков исчезла рябина. Какой зимы ждать по народным приметам и погибнут ли снегири, — объясняют эксперты

Прошлым летом урожай рябины был гораздо богаче. Нынче ягод практически нет

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На рябине в парках практически нет ягод

На рябине в парках практически нет ягод

Из новосибирских парков исчезла рябина

Жители Новосибирска обратили внимание на плохой урожай рябины в этом году: на деревьях в парках очень мало ягод. Эксперты объяснили, из-за чего это произошло и скажется ли на птицах.

— У любого растения есть периодичность. Один год ягод и плодов много, а на следующий растение отдыхает, поэтому урожай меньше. Есть народная примета, что если много рябины — зима будет морозная, мало ягоды — будет тёплая. В прошлом году эта примета не сработала, потому что ягод было очень много, а зима все равно выдалась тёплой, — рассказывает директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — Так что и сейчас будем ждать тёплую зиму, но климат сейчас серьезно поменялся.

За снегирей, которые зимой любят питаться рябиной, переживать не стоит. В этом году выдался большой урожай ранеток — они заменят рябину в рационе птиц.

— Действительно, в этом году меньше рябины, особенно если сравнивать с чрезвычайно обильным прошлым годом. Урожай ниже среднего, зато очень много ранеток — это тоже очень удобный корм для снегирей и свиристелей. Очень много облепихи. Поэтому ничего катастрофического птиц не ждет, — объясняет орнитолог Алексей Яновский.

В этом году в августе на дачах в Академгородке второй раз за зацвела черемуха. Что это значит, нам также рассказали эксперты.

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