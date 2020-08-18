Из парков исчезла рябина. Какой зимы ждать по народным приметам и погибнут ли снегири, — объясняют эксперты

Из новосибирских парков исчезла рябина
Жители Новосибирска обратили внимание на плохой урожай рябины в этом году: на деревьях в парках очень мало ягод. Эксперты объяснили, из-за чего это произошло и скажется ли на птицах.
— У любого растения есть периодичность. Один год ягод и плодов много, а на следующий растение отдыхает, поэтому урожай меньше. Есть народная примета, что если много рябины — зима будет морозная, мало ягоды — будет тёплая. В прошлом году эта примета не сработала, потому что ягод было очень много, а зима все равно выдалась тёплой, — рассказывает директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков. — Так что и сейчас будем ждать тёплую зиму, но климат сейчас серьезно поменялся.
За снегирей, которые зимой любят питаться рябиной, переживать не стоит. В этом году выдался большой урожай ранеток — они заменят рябину в рационе птиц.
— Действительно, в этом году меньше рябины, особенно если сравнивать с чрезвычайно обильным прошлым годом. Урожай ниже среднего, зато очень много ранеток — это тоже очень удобный корм для снегирей и свиристелей. Очень много облепихи. Поэтому ничего катастрофического птиц не ждет, — объясняет орнитолог Алексей Яновский.
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