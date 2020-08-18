Роспотребнадзор назвал число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Больше 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Специалисты Роспотребнадзора провели более 65 тысяч тестов в 23 регионах России. Еще в трех исследования завершаются — на них приходится еще 9 тысяч тестов. Всего в 26 регионах обследовали по 2800–3200 человек.

