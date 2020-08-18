Жительница Новосибирска упала в маршрутке и отсудила у перевозчика 250 тысяч рублей

В Новосибирске судебные приставы взыскали с компании-перевозчика 250 тысяч рублей морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в маршрутке во время ДТП.
— Водитель, перевозя пассажиров, нарушил ПДД и столкнулся с трамваем. В результате аварии
В момент столкновения женщина упала с сиденья и получила ушибы. По решению суда, перевозчик должен был выплатить ей четверть миллиона в качестве компенсации морального вреда, но предприниматель отказался делать это добровольно. Приставы арестовали транспорт и банковские счета перевозчика, после чего он возместил пассажирке всю сумму.
В начале июня Кировский районный суд обязал водителя, который зимой сбил и оставил на дороге пожилую женщину, выплатить ей 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда.