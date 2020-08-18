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Жительница Новосибирска упала в маршрутке и отсудила у перевозчика 250 тысяч рублей

Взыскивать деньги ей пришлось с помощью судебных приставов

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Судебным приставам пришлось заблокировать счета компании и наложить арест на маршрутки, чтобы взыскать деньги

Судебным приставам пришлось заблокировать счета компании и наложить арест на маршрутки, чтобы взыскать деньги

В Новосибирске судебные приставы взыскали с компании-перевозчика 250 тысяч рублей морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в маршрутке во время ДТП.

— Водитель, перевозя пассажиров, нарушил ПДД и столкнулся с трамваем. В результате аварии 56-летняя пассажирка получила вред здоровью средней тяжести, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

В момент столкновения женщина упала с сиденья и получила ушибы. По решению суда, перевозчик должен был выплатить ей четверть миллиона в качестве компенсации морального вреда, но предприниматель отказался делать это добровольно. Приставы арестовали транспорт и банковские счета перевозчика, после чего он возместил пассажирке всю сумму.

В начале июня Кировский районный суд обязал водителя, который зимой сбил и оставил на дороге пожилую женщину, выплатить ей 150 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

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ДТПмаршруткаморальный вредсуд
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