Жительница Новосибирска упала в маршрутке и отсудила у перевозчика 250 тысяч рублей

В Новосибирске судебные приставы взыскали с компании-перевозчика 250 тысяч рублей морального вреда в пользу женщины, пострадавшей в маршрутке во время ДТП.



— Водитель, перевозя пассажиров, нарушил ПДД и столкнулся с трамваем. В результате аварии 56-летняя пассажирка получила вред здоровью средней тяжести, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

В момент столкновения женщина упала с сиденья и получила ушибы. По решению суда, перевозчик должен был выплатить ей четверть миллиона в качестве компенсации морального вреда, но предприниматель отказался делать это добровольно. Приставы арестовали транспорт и банковские счета перевозчика, после чего он возместил пассажирке всю сумму.