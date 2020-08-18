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Под Искитимом соседи помогли двум испуганным детям, которые спаслись от пожара, — родителей не было дома

На кухне загорелась микроволновка — школьники успели выбежать на улицу

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Пожар произошёл сегодня утром

Пожар произошёл сегодня утром

Сегодня утром, 18 августа, в селе Старый Искитим около 9:00 соседи вызвали пожарных к дому, где находились дети 8 и 13 лет.

Через 3 минуты после сообщения о пожаре, спасатели прибыли на место и потушили огонь на площади 2 кв. м. Позже стало известно, что дети были дома одни, и на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Школьники выбежали на улицу.

— Жители соседних участков заметили дым, сообщили в пожарную охрану и сами направились на место происшествия для оказания помощи, где и встретили детей. Медики, осмотрев детей, госпитализировали их в центральную районную больницу г. Искитим для дальнейшего осмотра. По оперативным данным — не пострадали, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В самом доме повреждена мебель на кухне и закопчены стёкла. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС.

В мае во время пожара на улице Ветлужской мужчина спас двоих детей. Он успел сделать это до приезда пожарных.

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ГУ МЧСдетипожар
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