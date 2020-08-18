Под Искитимом соседи помогли двум испуганным детям, которые спаслись от пожара, — родителей не было дома

Сегодня утром, 18 августа, в селе Старый Искитим около 9:00 соседи вызвали пожарных к дому, где находились дети
Через 3 минуты после сообщения о пожаре, спасатели прибыли на место и потушили огонь на площади
— Жители соседних участков заметили дым, сообщили в пожарную охрану и сами направились на место происшествия для оказания помощи, где и встретили детей. Медики, осмотрев детей, госпитализировали их в центральную районную больницу
В самом доме повреждена мебель на кухне и закопчены стёкла. Обстоятельства происшествия выясняют дознаватели МЧС.
В мае во время пожара на улице Ветлужской мужчина спас двоих детей. Он успел сделать это до приезда пожарных.