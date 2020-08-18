Под Искитимом соседи помогли двум испуганным детям, которые спаслись от пожара, — родителей не было дома

Сегодня утром, 18 августа, в селе Старый Искитим около 9:00 соседи вызвали пожарных к дому, где находились дети 8 и 13 лет .



Через 3 минуты после сообщения о пожаре, спасатели прибыли на место и потушили огонь на площади 2 кв. м . Позже стало известно, что дети были дома одни, и на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Школьники выбежали на улицу.

