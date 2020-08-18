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В Центральном парке построили модный детский городок. Показываем, что там есть

Детский городок обошёлся в несколько миллионов рублей

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На месте этой площадки был пустырь

На месте этой площадки был пустырь

В Центральном парке Новосибирска открыли новую детскую площадку

Новую детскую площадку с качелями и турниками для людей разных возрастов в Центральном парке Новосибирска открыли в этот вторник, 18 августа.

На площадке есть несколько видов качелей

На площадке есть несколько видов качелей

На то, чтобы построить детский городок, властям потребовался год. Ещё прошлым летом здесь залили фундамент и сделали резиновое покрытие. Средства — 700 тысяч рублей — выделили по программе «Территория детства».

— В этом году было урезано финансирование по всем программам из-за коронавируса и экономической ситуации, бюджетных средств не было на реализацию этого проекта. Нашёлся спонсор, который выделил порядка 5 миллионов рублей, полностью профинансировал эту детскую площадку, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Кроме горок и качелей, в парке также установлены разные турники

Кроме горок и качелей, в парке также установлены разные турники

Детскую площадку, которая раньше находилась в парке, демонтировали, потому что она устарела. Детям негде было играть около года. Накануне официального открытия с новой площадки убрали ограждение, и уже вечером там отдыхали несколько малышей с мамами.

Дети начали играть на площадке сразу после того, как убрали ограждение

Дети начали играть на площадке сразу после того, как убрали ограждение

— Огородку сняли в понедельник. Возможно, дети забегали, потому что хочется. Мы сами понимаем, что это долгожданная детская площадка. Год целый не было никакой площадки в Центральном парке, и мамочки с детьми заждались её, — пояснила вице-мэр.

Также к концу августа новый детский городок должен появиться в Нарымском сквере. Его устанавливают по просьбе местных жителей. А к середине октября в Первомайском районе планируют благоустроить сквер 25-летия Победы. Там для детей установят новые качели и горку.

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Центральный паркЦентральный райондетская площадка
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