В Центральном парке построили модный детский городок. Показываем, что там есть

На то, чтобы построить детский городок, властям потребовался год. Ещё прошлым летом здесь залили фундамент и сделали резиновое покрытие. Средства — 700 тысяч рублей — выделили по программе «Территория детства».



— В этом году было урезано финансирование по всем программам из-за коронавируса и экономической ситуации, бюджетных средств не было на реализацию этого проекта. Нашёлся спонсор, который выделил порядка 5 миллионов рублей , полностью профинансировал эту детскую площадку, — рассказала глава департамента культуры, спорта и молодёжной политики, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.