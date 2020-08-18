В Центральном парке построили модный детский городок. Показываем, что там есть

В Центральном парке Новосибирска открыли новую детскую площадку
Новую детскую площадку с качелями и турниками для людей разных возрастов в Центральном парке Новосибирска открыли в этот вторник,
На то, чтобы построить детский городок, властям потребовался год. Ещё прошлым летом здесь залили фундамент и сделали резиновое покрытие. Средства —
— В этом году было урезано финансирование по всем программам из-за коронавируса и экономической ситуации, бюджетных средств не было на реализацию этого проекта. Нашёлся спонсор, который выделил порядка
Детскую площадку, которая раньше находилась в парке, демонтировали, потому что она устарела. Детям негде было играть около года. Накануне официального открытия с новой площадки убрали ограждение, и уже вечером там отдыхали несколько малышей с мамами.
— Огородку сняли в понедельник. Возможно, дети забегали, потому что хочется. Мы сами понимаем, что это долгожданная детская площадка. Год целый не было никакой площадки в Центральном парке, и мамочки с детьми заждались её, — пояснила вице-мэр.
Также к концу августа новый детский городок должен появиться в Нарымском сквере. Его устанавливают по просьбе местных жителей. А к середине октября в Первомайском районе планируют благоустроить сквер