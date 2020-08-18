Под Новосибирском мужчина зарезал двух братьев-близнецов

Жителя Коченёвского района Новосибирской области обвиняют в убийстве двух братьев — он зарезал их после конфликта в декабре прошлого года.



— По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у своих знакомых — двух братьев 1980 года рождения. Между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Причиной ссоры стали нравоучения, которые высказал обвиняемый по поводу образа жизни потерпевших, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.