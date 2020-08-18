«У города что, есть лишние деньги?»: владельцы готовы перестроить здание у «Речного вокзала»

Владельцы здания на улице Большевистской, 12 пытаются найти компромисс, чтобы сохранить постройку: они готовы отрезать от него парковку для набережной.
Как рассказал Илья Серов, директор компании «Русская кухня», которая владеет частью здания у «Речного вокзала», он и два других владельца предлагали мэрии Новосибирска варианты, которые бы позволили и сохранить здание, и создать парковку для посетителей Михайловской набережной.
— Мы за участок платим, а пользоваться не можем, и так было всё время, пока мы платили арендную плату. Я понимаю, городу нужна парковка. Мы готовы были отказаться от права аренды и выкупа части земельного участка с парковкой, но оставить здание, — рассказал Илья Серов корреспонденту НГС.
В 2018 году свои предложения компании «Русская кухня» и «Алый парус» и предприниматель Сергей Кулаков направили в мэрию (копия документа имеется в распоряжении НГС), но, по словам Серова, ответа не получили.
Владельцы здания предлагали разделить участок под зданием на два, и часть с парковкой либо обменять на один или несколько аналогичных по стоимости участков в городе, либо сдать городу в долгосрочную аренду. Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать компромиссные варианты.
Основным аргументом собственников для поиска компромисса стала дороговизна выкупа и сноса уже построенного здания.
— По нашей оценке, нужно заплатить миллионов 80 [на выкуп], чтобы снести — ещё 30–40 миллионов. В такой ситуации у города что, есть лишние деньги, чтобы потратить на снос официально построенного здания? — говорит Серов. — Если вам кажется, что оно некрасивое и неправильное, давайте решим с архитектором, как оно должно выглядеть.
Владельцы Большевистской, 12 больше года судятся с мэрией Новосибирска, которая отказала им в преимущественном праве выкупа участка под оформленным в собственность зданием. По решению суда, отказ признали незаконным, но суд не обязал городские власти заключить договор с собственниками здания. Сейчас участок оформлен по договору аренды до
В 2018 году мэрия потребовала снести пристройку к зданию, которую соорудили незаконно. По информации владельцев узаконенной части, судебное решение в пользу властей уже вынесено.