«У города что, есть лишние деньги?»: владельцы готовы перестроить здание у «Речного вокзала»

В 2018 году свои предложения компании «Русская кухня» и «Алый парус» и предприниматель Сергей Кулаков направили в мэрию (копия документа имеется в распоряжении НГС), но, по словам Серова, ответа не получили.



Владельцы здания предлагали разделить участок под зданием на два, и часть с парковкой либо обменять на один или несколько аналогичных по стоимости участков в городе, либо сдать городу в долгосрочную аренду. Корреспондент НГС направила в мэрию запрос с просьбой прокомментировать компромиссные варианты.



Основным аргументом собственников для поиска компромисса стала дороговизна выкупа и сноса уже построенного здания.



— По нашей оценке, нужно заплатить миллионов 80 [на выкуп], чтобы снести — ещё 30–40 миллионов. В такой ситуации у города что, есть лишние деньги, чтобы потратить на снос официально построенного здания? — говорит Серов. — Если вам кажется, что оно некрасивое и неправильное, давайте решим с архитектором, как оно должно выглядеть.

