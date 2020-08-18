Вход в дендропарк хотят сделать платным. Сколько будет стоить билет

Проект постановления сейчас находится на обсуждении.

Новосибирский дендропарк — дендрарий в Заельцовском районе Новосибирска. Основан в 1946 году. Площадь — 166,6 га. Особо охраняемая природная территория. В парке есть около 350 видов растений, кустарников и деревьев.



В 2014 году правительство области постановило соблюдать в дендропарке особый режим: там запретили выгуливать собак и строить здания. Особый режим охраны понадобился дендропарку как памятнику природы, чтобы сохранить дендрарий и редкие растения из Красных книг области и страны, создать условия для научной деятельности и экологического воспитания людей и так далее.

В частности, в дендропарке запретили передавать земли в аренду и под застройку, проводить взрывные работы, разжигать костры, добывать «объекты животного мира», собирать грибы и ягоды, выгуливать собак и других животных. Также нельзя возводить здания и временные постройки, косить сено и вырубать деревья (за исключением санитарных мер). В дендропарке можно ходить на экскурсии, заниматься физкультурой, гулять и кататься на лыжах и велосипедах.