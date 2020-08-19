Покажи свой Instagram: 12 интересных фотографов из Новосибирска, на которых стоит подписаться

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Наша коллега Анастасия Миронова составила список фотографов из Новосибирска, которые показывают наш город с необычных ракурсов. Теперь вы знаете, на кого подписаться в Instagram, чтобы по уши влюбиться в Новосибирск и найти для себя новые интересные места.

В своем инстаграм-аккаунте Анастасия показывает классные места в Новосибирске (о некоторых вы, возможно, даже не подозревали) и рассказывает, как до них добраться. В общем, лучше один раз увидеть всё самому, чем сто раз на фотографиях.