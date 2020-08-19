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Покажи свой Instagram: 12 интересных фотографов из Новосибирска, на которых стоит подписаться

Они покажут вам красоту нашего города с новых ракурсов

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Красота через объектив смотрящего

Красота через объектив смотрящего

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Наша коллега Анастасия Миронова составила список фотографов из Новосибирска, которые показывают наш город с необычных ракурсов. Теперь вы знаете, на кого подписаться в Instagram, чтобы по уши влюбиться в Новосибирск и найти для себя новые интересные места.

В своем инстаграм-аккаунте Анастасия показывает классные места в Новосибирске (о некоторых вы, возможно, даже не подозревали) и рассказывает, как до них добраться. В общем, лучше один раз увидеть всё самому, чем сто раз на фотографиях.

Артём Нарбут в своем аккаунте показывает город и рассказывает интересные факты о разных местах в Новосибирске. У него свое видение красок города — это стоит увидеть.

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал в этом году скандальное фото «сексуального» зимнего катка, но, конечно, известен он далеко не этим. Вы только посмотрите, какие невероятно красивые фотографии он делает:

Фотограф Тимофей Латухин может порадовать вас атмосферными кадрами. Он покажет вам наш город без прикрас.

Живая повестка города, «тот самый Новосибирск» и то, что осталось за кадром — именно это можно найти в аккаунте фотографа НГС Александра Ощепкова. Мы на него уже давно подписаны! А вы?

Почему бы не показать самые яркие краски города? Ведь если присмотреться, в нем можно найти много приятного. Остальное предлагаем рассмотреть в фотографиях Екатерины Пляскиной.

Ксения показывает своим читателям, как выглядит наше городское пространство (и то, что не очень заметно для глаза обывателя).

Ещё один фотоблогер, который показывает места в разных районах Новосибирска и рассказывает о них интересные факты.

Хотите увидеть красоты Новосибирска под необычным ракурсом? Инстаграм Анастасии для вас. Тихо, уютно, эстетично, ничего лишнего.

Фотографии центра Новосибирска? А может, лучше фото с контрастами города? Именно такие вещи чаще всего в своих постах показывает Ольга Быкова.

«Не пью, не курю, не влюбляюсь, ношу галстуки. Выкладываю фото окружающего меня мира», — такое описание своему аккаунту дал автор. А нам и добавить нечего.

Аккаунт Андрея поможет новосибирцам увидеть Новосибирскую область не только с её прекрасной стороны, но и с точки зрения обывателя.

Что ещё интересного делали новосибирские фотографы?

Безумное чаепитие: новосибирский фотограф снял пикник среди машин на Красном проспекте — посмотрите, как это было.

Новосибирский фотограф опубликовал снимки необычного озера с малиновой водой на Алтае — там очень красивые кадры.

Ещё один наш земляк-фотограф снял на Камчатке двух красоток в красных купальниках на черной лаве — эти несколько фотографий приведут вас в восторг.

И обязательно подпишитесь на уютный инстаграм НГС, где можно найти не только топовые фотографии от новосибирцев, но ещё и свежие новости (и полезные сторис там тоже бывают). Давайте дружить! Кстати, иногда в Директе на сообщения отвечает главный редактор. Кто знает, может, именно вашу фотографию или историю он опубликует и покажет всему Новосибирску.

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