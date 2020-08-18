Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор на четыре холодильника, которые превратили их жизнь в ад

Роспотребнадзор проверяет хлебокомбинат «Инской» из-за жалобы на шум
На новосибирском хлебокомбинате «Инской» началась проверка после того, как местные жители написали жалобу в Роспотребнадзор на громкий шум. По версии людей, после установки на предприятии четырёх холодильников в районе стоит круглосуточный шум, который мешает жильцам дома на улице Чапаева, 7/1. НГС узнал подробности конфликта.
Чем недовольны жители
— Холодильники привезли два с половиной месяца назад, установили все четыре сразу, — рассказывает Кира Невниченко, жительница дома. — Вероятно, тем же вечером их подключили к источнику питания. Просто сначала мы услышали гул, потом, видимо, у холодильников заработали вентиляторы, и тогда мы стали слышать ещё и тарахтение. Они не выключаются. Невозможно даже открыть окна в квартире, потому что стоит постоянный гул. Ночью всё усиливается в разы.
Кира Невниченко вместе со своим мужем Василием написали жалобу в Роспотребнадзор по Новосибирской области. После этого к ним в квартиру приходил замерщик, который сказал, что в квартире есть превышение уровня шума (он не предоставил документального подтверждения этого). Позже из ведомства пришло письмо, что жалоба направлена в отделение Бердска.
Результаты проверки
В региональном Роспотребнадзоре подтвердили, что в июне и июле им поступило три жалобы от жителей улицы Чапаева, 7/1 на шум от ЗАО «Хлебокомбинат Инской». Замеры шума проводили специалисты из бердского центра гигиены и эпидемиологии.
— По результатам инструментальных измерений неионизирующих излучений в дневное и ночное время установлено превышение параметров уровня шума в квартирах заявителей. Сейчас проводится внеплановая выездная проверка ЗАО «Хлебокомбинат Инской», согласованная с прокуратурой Первомайского района, — сообщили НГС в ведомстве.
Видео: Кира Невниченко
В случае если на предприятии будут выявлены нарушения, то виновных привлекут к административной ответственности. Также им выдадут предписание об устранении нарушений.
Версия хлебокомбината
НГС поговорил с главным инженером «Инского» Игорем Макаровым. По его словам, сейчас на предприятии действительно идёт проверка, которая продлится до 3 сентября. Он подчеркнул, что до её окончания нельзя сделать точные выводы о том, откуда идёт шум.
— На прошлой неделе Роспотребнадзором были сделаны замеры, специалисты приезжали. Пока никаких результатов мы не знаем. Я не присутствовал при замерах, но там идёт общий фоновый шум. Рядом же железная дорога, по дороге грузовики ездят, а дом недалеко находится. Но это знаю со слов, сам не присутствовал, — объяснил главный инженер предприятия.
В середине июля жители дома на улице Тульской пожаловались на шум от стройки насосной станции. По их словам, работы начинались по выходным уже в 8 утра. «Сибирская генерирующая компания», которая занимается строительством, ответила на претензии жильцов.