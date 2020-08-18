Новосибирцы пожаловались в Роспотребнадзор на четыре холодильника, которые превратили их жизнь в ад

На новосибирском хлебокомбинате «Инской» началась проверка после того, как местные жители написали жалобу в Роспотребнадзор на громкий шум. По версии людей, после установки на предприятии четырёх холодильников в районе стоит круглосуточный шум, который мешает жильцам дома на улице Чапаева, 7/1. НГС узнал подробности конфликта.



Чем недовольны жители

— Холодильники привезли два с половиной месяца назад, установили все четыре сразу, — рассказывает Кира Невниченко, жительница дома. — Вероятно, тем же вечером их подключили к источнику питания. Просто сначала мы услышали гул, потом, видимо, у холодильников заработали вентиляторы, и тогда мы стали слышать ещё и тарахтение. Они не выключаются. Невозможно даже открыть окна в квартире, потому что стоит постоянный гул. Ночью всё усиливается в разы.