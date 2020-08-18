Ночью водитель на Mazda Familia насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в Коченёво

Смертельная авария в Коченёвском районе Новосибирской области произошла около трех часов ночи 18 августа. На 1427-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» мужчина за рулем Mazda Familia сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.



— Водитель-мужчина 1982 года рождения, трезв, стаж вождения 18 лет, двигался со стороны Новосибирска в сторону Коченёво. На 1427-м километре он наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.