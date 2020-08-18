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Ночью водитель на Mazda Familia насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в Коченёво

Погибшая женщина жила в рабочем поселке

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Водитель за рулем «Мазды» был трезв. Также у него, по данным Госавтоинспекции, большой опыт вождения&nbsp;

Водитель за рулем «Мазды» был трезв. Также у него, по данным Госавтоинспекции, большой опыт вождения 

Ночью в Коченёво насмерть сбили женщину

Смертельная авария в Коченёвском районе Новосибирской области произошла около трех часов ночи 18 августа. На 1427-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» мужчина за рулем Mazda Familia сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.


— Водитель-мужчина 1982 года рождения, трезв, стаж вождения 18 лет, двигался со стороны Новосибирска в сторону Коченёво. На 1427-м километре он наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Жительница Коченёво погибла на месте. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства аварии.


— Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы при движении вне населённых пунктов обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, — напомнили в ГИБДД.

Ночью 12 августа произошло похожее смертельное ДТП. Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе.

До этого, 10 августа, Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО 23-летнего водителя Toyota Celiсa, который насмерть сбил 17-летнего пешехода на парковке. А в минувшие выходные под Новосибирском грузовик вылетел на встречку и смял «Мазду», в результате чего погибли трое взрослых и 6-летний ребенок. Мы узнали подробности этой смертельной аварии.

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ДТПКоченёвосмертельная авария
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