Ночью водитель на Mazda Familia насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу в Коченёво

Ночью в Коченёво насмерть сбили женщину
Смертельная авария в Коченёвском районе Новосибирской области произошла около трех часов ночи 18 августа. На 1427-м километре федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» мужчина за рулем Mazda Familia сбил 40-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
— Водитель-мужчина 1982 года рождения, трезв, стаж вождения 18 лет, двигался со стороны Новосибирска в сторону Коченёво. На 1427-м километре он наехал на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Жительница Коченёво погибла на месте. Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства аварии.
— Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы при движении вне населённых пунктов обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, — напомнили в ГИБДД.
Ночью 12 августа произошло похожее смертельное ДТП. Водитель сбил мужчину на пешеходном переходе.
До этого, 10 августа, Куйбышевский районный суд отправил в СИЗО