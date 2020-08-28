Под колпаком: как соцсети следят за нами и подсовывают рекламу вещей, о которых мы «только подумали»

Вы только одним глазком посмотрели информацию в интернете, а ваши соцсети и браузер уже заполнены «мегаполезной» рекламой с кучей предложений? Мы поговорили с основателем маркетингового агентства Павлом Федотовым о том, почему так происходит и как этого избежать. Мы надеялись, что Павел даст нам инструкцию по избавлению от рекламы, но вышло всё наоборот. Эксперт рассказал, как расслабиться и получать от таргета удовольствие. Далее от первого лица.
Законно ли вообще собирать наши данные из соцсетей?
Да, собирать наши данные из соцсетей и приложений законно. Когда мы «очень внимательно» читаем пользовательское соглашение, то пропускаем пункт о том, что они имеют право получать и обрабатывать информацию. Сюда входят и анкеты, которые мы заполняем, и наше местоположение, и любая активность, иногда это и платежные данные. Так у соцсетей и поисковых систем появляется цифровой портрет, который определяется нашим поведением внутри этой конкретной платформы.
Стоит ли читать условия соглашения? Это как вопрос: «Стоит ли ходить к стоматологу раз в полгода?». Да, стоит, но люди почему-то этого не делают. Думаю, что сейчас все-таки часть людей обращает внимание на пользовательское соглашение, правда, скорее, в Европе, а не в России. Особенно после историй с утечкой данных из «Гугла», взломов аккаунтов в «Твиттере» и так далее.
В софте последних моделей айфона появилась видимость того, что нас спрашивают, а отдавать ли вот те или эти данные. Ещё в новой системе IOS, если у вас включена камера или запись, в углу экрана появится маленький значок. Это создание иллюзии, что настройки безопасности максимально прозрачны.
Как соцсеть узнаёт, что нам интересно?
Если мы увлекаемся автомобилями, реагируем на связанные с ними публикации, смотрим тематические паблики, соцсеть понимает, что мы этим интересуемся, и у нас, возможно, есть какая-то потребность. Может, мы хотим подписаться на другой паблик по похожей теме или купить автомобиль? Компания-рекламодатель выстраивает настройки своих рекламных объявлений по интересам — и мы видим рекламу.
Таргет к тому же можно настраивать по полу, возрасту, городу. Можно ограничиться всей Россией, Новосибирском, определенным районом города, определенной точкой на карте с точностью до 500 метров. По косвенным признакам можно выявить даже уровень достатка, например, по модели телефона или по частоте путешествий. Чем точнее рекламодатели, продающие свои товары и услуги, установят настройки, тем дешевле им обойдется привлечение клиентов.
Мне надоела реклама. Как от неё избавиться?
Зря вы боитесь рекламы — она будет вам показываться в любом случае. Адблок не поможет, никуда вы от рекламы не денетесь. Деньги из воздуха — это прекрасная машина, которая приносит доход тому же Цукербергу (основатель социальной сети Facebook, — Прим. ред.). Производство минимальное, а деньги он получает за то, что продает место в цифровом пространстве.
Другой вопрос — насколько качественная реклама вам показывается. Нас раздражает реклама, не соответствующая нашим запросам. Например, у вас нет собаки, а вам постоянно показывается реклама собачьего корма. Тогда это повод задуматься, а не чухню ли делает таргетолог? Но если у вас болит зуб и показывается реклама стоматологии с интересным предложением, то вам это будет полезно. Или вы решили переезжать, а в YouTube крутится реклама грузоперевозок в вашем районе — это же супер!
Расслабиться или надевать шапочку из фольги?
Все мы вертимся в жерновах капитализма и эпохи потребления. Тут вопрос в том, насколько комфортна будет жизнь в цифровом пространстве. Либо пространство будет подстроено под вас, либо оно будет в постоянном поиске того, что же вам нравится. А этот поиск раздражает: алгоритмы не могут понять, что вам предложить, чтобы вы были счастливы и довольны. Поэтому не надо скрывать или путать алгоритмы — сейчас существуют опросы, ставьте лайк/дизлайк, и тогда вам будут поступать самые классные персонализированные предложения.
«Здесь, конечно, есть этический вопрос, что за нами следят, мы все под колпаком — не пора ли надевать шапочку из фольги?»
Но следить будут в любом случае, вы вряд ли скроетесь (только если в тайгу уедете без средств связи). А если вы остаетесь в цифровом пространстве, то чего кривить душой, чего заморачиваться? Просто помогите алгоритмам сделать вашу жизнь комфортнее, окружите себя приятными людьми, интерьерами, которые вам нравятся. Окружите себя рекламой, которая вам будет полезна. Расслабьтесь и получайте удовольствие.
И всё-таки, как избежать ненужной рекламы?
Есть режим инкогнито, который не позволяет собирать лишние данные, рекламные площадки не подтянут информацию, хотя часть данных всё равно, возможно, уйдет разработчикам. Поэтому если у вас есть желание поискать что-то тайное или запретное, пользуйтесь этим режимом. Хотите себя обезопасить от сбора данных и рекламы — не сидите в соцсетях. Давайте так, какой угрозы мы боимся? Что произойдет, если соцсети будут знать ваш цифровой портрет с выраженными интересами и желаниями?
Лучше помните, что многочасовое пяление в экраны разрушает наш мозг. Бояться нужно, что люди дебилами становятся, потребляя пассивно то, что нам вливают в мозг.
«Нужно двигаться, нужно общаться с живыми людьми, "думать сложные длинные умозаключения"»
Сейчас у людей наблюдается цифровая зависимость (или цифровой дебилизм) с такими симптомами, как рассеянная фокусировка, короткое внимание, раздражительность. А «ТикТок» (социальная сеть, где пользователи выкладывают короткие видеоролики, — Прим. ред.) вообще как героин: вошел в наше цифровое пространство, и слезть с него невозможно.
Итак, таргет — это плохо?
Хорошо настроенный таргет решает проблему человека. Человек не понимает, в какую страну ему поехать, а мы предлагаем варианты. Или у нас был как-то таргет с предложением проверить уровень витамина D3 в крови (а его не хватает у 93% людей). Хороший таргет рассказывает человеку о том, что у него тоже может быть такая проблема, а он о ней, может, и не знает — ну, есть слабость или плохое настроение, ну и ладно. Мы вот дали человеку осознание, что он кое-что не знает про себя, что витаминов ему не хватает.
Или мы работаем с фондом «Солнечный город» (благотворительный фонд, созданный для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — Прим. ред.) — детям через таргетированную рекламу собираем внушительные суммы. Человек хочет помочь, но не знает, как, а тут мы со своим предложением. Дело доброе делаем, это же чудо. Поэтому плохой таргет — это плохо, хороший таргет — это хорошо.
Часто ли вы обращаете внимание на рекламу в социальных сетях или браузере?
Весной в стране была очень популярна слежка через приложение за людьми, которые потенциально могли быть переносчиками коронавирусной инфекции. Как это работало — мы рассказывали тут.
Но слежка бывает и офлайн. 10 новосибирцев рассказали свои странные истории, как за ними следили на работе (в некоторых компаниях для этого даже нанимают отдельных людей).
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