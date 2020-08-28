Под колпаком: как соцсети следят за нами и подсовывают рекламу вещей, о которых мы «только подумали»

Да, собирать наши данные из соцсетей и приложений законно. Когда мы «очень внимательно» читаем пользовательское соглашение, то пропускаем пункт о том, что они имеют право получать и обрабатывать информацию. Сюда входят и анкеты, которые мы заполняем, и наше местоположение, и любая активность, иногда это и платежные данные. Так у соцсетей и поисковых систем появляется цифровой портрет, который определяется нашим поведением внутри этой конкретной платформы.



Стоит ли читать условия соглашения? Это как вопрос: «Стоит ли ходить к стоматологу раз в полгода?». Да, стоит, но люди почему-то этого не делают. Думаю, что сейчас все-таки часть людей обращает внимание на пользовательское соглашение, правда, скорее, в Европе, а не в России. Особенно после историй с утечкой данных из «Гугла», взломов аккаунтов в «Твиттере» и так далее.

В софте последних моделей айфона появилась видимость того, что нас спрашивают, а отдавать ли вот те или эти данные. Ещё в новой системе IOS, если у вас включена камера или запись, в углу экрана появится маленький значок. Это создание иллюзии, что настройки безопасности максимально прозрачны.

