Хулиганы «заминировали» 67 зданий в Новосибирской области

В антитеррористической комиссии Новосибирской области рассказали, сколько зданий в регионе было «заминировано» на прошлой неделе, 13 августа. Сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека.
— В период с 06:41 до 11:12 на территории Новосибирска в 8 районах и 6 районах Новосибирской области по электронной почте поступали сообщения о минировании: объектов районных судов — 17, областного суда — 1, медицинских учреждений — 20, инспекции федеральной налоговой службы — 10, здания администрации районов — 6, здания «Почты России» — 6, объектов транспортной инфраструктуры (ж/д вокзалы, автовокзалы) — 7, — сообщили в правительстве Новосибирской области.
Все объекты и прилегающие к ним территории обследовали кинологи — взрывных веществ и устройств нигде не нашли.
— По всем фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), проводится расследование, — добавили в ведомстве.
О том, что происходило в городе из-за сообщений с угрозами о минировании, читайте и смотрите в нашем онлайн-репортаже.