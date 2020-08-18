Хулиганы «заминировали» 67 зданий в Новосибирской области

В антитеррористической комиссии Новосибирской области рассказали, сколько зданий в регионе было «заминировано» на прошлой неделе, 13 августа. Сообщения с угрозами получили руководители 67 учреждений, из которых пришлось эвакуировать 2972 человека.



— В период с 06:41 до 11:12 на территории Новосибирска в 8 районах и 6 районах Новосибирской области по электронной почте поступали сообщения о минировании: объектов районных судов — 17, областного суда — 1, медицинских учреждений — 20, инспекции федеральной налоговой службы — 10, здания администрации районов — 6, здания «Почты России» — 6, объектов транспортной инфраструктуры (ж/д вокзалы, автовокзалы) — 7, — сообщили в правительстве Новосибирской области.