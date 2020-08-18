Квартиры, дома и новый автомобиль. Что нашлось в декларации о доходах у губернатора Андрея Травникова

Губернатор Травников заработал 6 млн рублей в 2019 году
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вслед за другими госслужащими, министрами и чиновниками отчитался о своих доходах и имуществе за 2019 год.
По данным декларации, в прошлом году заработки губернаторской семьи оказались скромнее, чем в 2018 году. Если два года назад общий доход семьи Травникова составлял 9,9 миллиона рублей (8,87 миллиона задекларировал сам Андрей Травников, чуть более миллиона рублей — его супруга), то в этом году губернатор отчитался о доходе в размере 6,05 миллиона рублей, а его супруга — 46,8 тысячи рублей.
В собственности у Андрея Травникова есть квартира площадью 40 квадратов и доля в квартире площадью 122 квадрата. Он также владеет автомобилем Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска (в декларации за 2018 год был
В пользовании у губернатора внушительный земельный участок площадью 3900 квадратных метров и жилой дом на 85,7 квадрата — всё это является собственностью его супруги. Губернатор также пользуется двумя квартирами — 135 и 126 квадратов.
В целом перечень имущества губернаторской семьи в сравнении с декларацией 2018 года остался прежним.
На прошлой неделе мы рассказывали о заработке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Совокупный доход мэра составил 3,63 миллиона рублей — на 350 тысяч больше, чем за 2018 год.
Также о своих доходах отчитались и депутаты. Мы составили топ-5 богачей из горсовета (лидер списка отчитался о доходе в 65 миллионов за год). Но иногда депутаты зарабатывают куда меньше, чем их жены. Мы изучили декларации и выбрали самых состоятельных жен. Почитайте, какие у них заработки.