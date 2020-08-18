Оперштаб отчитался ещё о 50 заболевших в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 50 случаев коронавируса за последние сутки. Скончались 3 мужчины и женщина.

— На утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка . 9385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки) . Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год , 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек , — сообщили в оперштабе.