Оперштаб отчитался ещё о 50 заболевших в Новосибирской области

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 50 случаев коронавируса за последние сутки. Скончались 3 мужчины и женщина.
— На утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано
В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.
На прошлой неделе стало известно, что Новосибирская область готова к использованию вакцины от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, кого привьют в первую очередь. В нашем регионе таких 110 тысяч человек — мы узнали, кто они.