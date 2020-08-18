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Оперштаб отчитался ещё о 50 заболевших в Новосибирской области

Скончались 4 человека

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В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 50 случаев коронавируса за последние сутки. Скончались 3 мужчины и женщина.

— На утро 18 августа в регионе зарегистрировано 10 724 случая заражения COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе инфицировано 653 ребенка. 9385 пациентов выписаны с выздоровлением (+52 за сутки). Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек, — сообщили в оперштабе.

В отделениях реанимации находятся 57 человек. На ИВЛ — 8 пациентов.

На прошлой неделе стало известно, что Новосибирская область готова к использованию вакцины от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал, кого привьют в первую очередь. В нашем регионе таких 110 тысяч человек — мы узнали, кто они.

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COVID-19коронавирус в Новосибирске
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