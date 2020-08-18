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Депутата из Криводановки будут судить за кражу драгоценных камней на 1 млн

Мужчина получил камни по липовой доверенности

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Мужчину будут судить в Новосибирском районном суде&nbsp;

Мужчину будут судить в Новосибирском районном суде 

Депутат Совета депутатов Криводановского сельсовета обвиняется в особо крупной краже путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием дела занимается отдел по особо важным делам Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый с поддельной доверенностью от юридического лица обратился в таможенный пост Толмачево, где хранились драгоценные камни потерпевшего.

— На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней, используемых для производства ювелирных изделий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился в последующем по своему усмотрению в личных корыстных интересах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского СУТ СК России.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 1 203 654 рубля. Обвиняемый депутат вину в совершении преступления не признал.

Сейчас дело с обвинительным заключением направлено в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

В августе прошлого года директор новосибирской компании «Тайрус» и учёный Олег Холдеев сообщил о похищении 342 килограммов искусственных изумрудов — он обвинил в этом двух сотрудников, которые занимались в компании продажей камней. Тогда мужчина рассказал, что сам отдал камни в руки своих сотрудников под расписку и больше их не видел.

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