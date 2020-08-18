Депутата из Криводановки будут судить за кражу драгоценных камней на 1 млн

Депутат Совета депутатов Криводановского сельсовета обвиняется в особо крупной краже путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследованием дела занимается отдел по особо важным делам Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый с поддельной доверенностью от юридического лица обратился в таможенный пост Толмачево, где хранились драгоценные камни потерпевшего.

— На основании предоставленной обвиняемым доверенности сотрудниками таможенного поста, введенными действиями обвиняемого в заблуждение, было выдано имущество потерпевшего в виде искусственно выращенных камней, используемых для производства ювелирных изделий. Похищенным имуществом обвиняемый распорядился в последующем по своему усмотрению в личных корыстных интересах, — говорится в сообщении Западно-Сибирского СУТ СК России.