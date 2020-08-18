Нашелся 12-летний Матвей, который пропал в воскресенье. Волонтеры рассказали, как шли поиски

Волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 12-летнего Матвея Смирнова — мальчик нашелся. Сообщение об этом появилось поздно вечером 17 августа.
«Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял ориентировку по сети, делал репосты, выезжал на автономные задачи», — говорится в сообщении отряда.
Как объяснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, в поисках помогали друзья, родители и учителя мальчика:
— Матвей был найден автономным экипажем из нашего отряда по свидетельству. Весь промежуток времени с момента пропажи мальчика мы вели активную работу с его друзьями, знакомыми, в соцсетях. Нам помогали его родители, педагоги, сотрудники полиции. В общем тандеме нам удалось получить свидетельство о возможном месте нахождения мальчика. На место выехали сотрудники полиции и автономный экипаж. Наши ребята приехали чуть раньше. Мальчик найден, с ним все в порядке, — сообщила Яблонских.
Матвей пропал в воскресенье, 16 августа, мальчик ушёл из дома в Октябрьском районе, но назад не вернулся.
— Мы получили заявку после обеда, даже, можно сказать, ближе к вечеру. Мальчик раньше уже уходил из дома, но всегда возвращался достаточно быстро. Тогда родные были с ним в контакте — сейчас это не так. Несколько наших экипажей сейчас отрабатывают автономные задачи по поиску, выставили ориентировку в сети интернет. Семья у него достаточно благополучная в социальном плане. Какие-либо конфликты, проблемы в данном случае исключены, — рассказала тогда Алеся Яблонских.
Случай Матвея далеко не единственный: за последние месяцы в Новосибирске и области произошло несколько масштабных поисков детей. Девочек и мальчиков из благополучных семей, едва окончивших начальную школу, искали обеспокоенные родители, волонтёры, полиция и десятки, а иногда и сотни неравнодушных горожан. Корреспондент НГС обратился к двум экспертам — волонтёру «Лизы Алерт» и детскому психологу, чтобы узнать, почему дети убегают из семей, где, казалось бы, всё хорошо.