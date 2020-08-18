Нашелся 12-летний Матвей, который пропал в воскресенье. Волонтеры рассказали, как шли поиски

Волонтеры новосибирского отряда «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков 12-летнего Матвея Смирнова — мальчик нашелся. Сообщение об этом появилось поздно вечером 17 августа.



«Найден, жив! Спасибо всем, кто распространял ориентировку по сети, делал репосты, выезжал на автономные задачи», — говорится в сообщении отряда.



Как объяснила руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, в поисках помогали друзья, родители и учителя мальчика:

— Матвей был найден автономным экипажем из нашего отряда по свидетельству. Весь промежуток времени с момента пропажи мальчика мы вели активную работу с его друзьями, знакомыми, в соцсетях. Нам помогали его родители, педагоги, сотрудники полиции. В общем тандеме нам удалось получить свидетельство о возможном месте нахождения мальчика. На место выехали сотрудники полиции и автономный экипаж. Наши ребята приехали чуть раньше. Мальчик найден, с ним все в порядке, — сообщила Яблонских.