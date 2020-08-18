Отец двоих детей накопил долги по алиментам на 390 тысяч

41-летний новосибирец задолжал двум своим детям более 390 тысяч алиментов. Ему арестовали банковские счета и машину.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области, мужчина долго не давал денег на содержание своих детей, поэтому его бывшая жена обратилась к приставам.

— В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установила имущественное положение должника, после чего вынесла запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля и арестовала банковские счета неплательщика. Также мужчине объяснили, какие штрафные санкции его ожидают в случае дальнейшего уклонения от исполнения требований суда, — рассказали в пресс-службе.

