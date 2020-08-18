Отец двоих детей накопил долги по алиментам на 390 тысяч

41-летний новосибирец задолжал двум своим детям более 390 тысяч алиментов. Ему арестовали банковские счета и машину.
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Новосибирской области, мужчина долго не давал денег на содержание своих детей, поэтому его бывшая жена обратилась к приставам.
— В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установила имущественное положение должника, после чего вынесла запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему автомобиля и арестовала банковские счета неплательщика. Также мужчине объяснили, какие штрафные санкции его ожидают в случае дальнейшего уклонения от исполнения требований суда, — рассказали в пресс-службе.
После этого мужчина выплатил весь долг и обещал не допускать просрочек по оплате.
Работа в отделе взыскания алиментов среди приставов считается тяжёлой — за каждым долгом, а их размер достигает сотни тысяч рублей, стоят разрушенные семьи и дети, про которых забыли взрослые. Здесь можно почитать репортаж корреспондента НГС, который вышел с приставами из отдела взыскания алиментов на рейд.