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«Утро случилось»: левый берег увяз в пробках — рассказываем, какие улицы стоят

Движение затруднено практически по всему берегу

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С каждым часом ситуация ухудшается&nbsp;

С каждым часом ситуация ухудшается 

Утром во вторник, 18 августа, движение на нескольких улицах левого берега сильно затруднено. По данным сервиса 2gis, серьезные заторы на Порт-Артурской, Станционной (в обе стороны), Станционной 2-й, Широкой, Ватутина, Троллейной, Площади Труда и Площади Энергетиков, Немировича-Данченко, Хилокской, Петухова, Тюменской, Сибиряков-Гвардейцев и на Северном шоссе.

Водители в комментариях в сервисе 2gis, на Петухова сломалась машина.

Серьезная пробка есть и на Большевистской — по данным «Яндекс.Карты», затор растянулся на 2 километра.

Водители традиционно делятся своим негодованием в приложении&nbsp;

Водители традиционно делятся своим негодованием в приложении 

Кто-то сообщает о сломанной машине&nbsp;

Кто-то сообщает о сломанной машине 

Пробки — частая ситуация в Новосибирске. На прошлой неделе утренние заторы настигли Большевистскую. Автомобилисты стояли от дома № 52 на улице Вокзальной в Бердске до остановки «Обское море» в Советском районе Новосибирска.

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