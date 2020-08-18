«Утро случилось»: левый берег увяз в пробках — рассказываем, какие улицы стоят

Утром во вторник, 18 августа, движение на нескольких улицах левого берега сильно затруднено. По данным сервиса 2gis, серьезные заторы на Порт-Артурской, Станционной (в обе стороны), Станционной 2-й, Широкой, Ватутина, Троллейной, Площади Труда и Площади Энергетиков, Немировича-Данченко, Хилокской, Петухова, Тюменской, Сибиряков-Гвардейцев и на Северном шоссе.



Водители в комментариях в сервисе 2gis, на Петухова сломалась машина.



Серьезная пробка есть и на Большевистской — по данным «Яндекс.Карты», затор растянулся на 2 километра.