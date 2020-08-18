Митинг у СИЗО и марш к изолятору: как закончился девятый день протестов в Белоруссии

В Белоруссии вторую неделю подряд продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами выборов. На заводах и предприятиях сотрудники объявляют о забастовках, люди выходят на улицы с требованием отправить Александра Лукашенко и правительство в отставку, освободить всех задержанных на акциях протеста и провести новые выборы с участием независимых наблюдателей.



17 августа Лукашенко весь день встречался с бастующими работниками заводов. Сотрудникам Минского завода колесных тягачей он заявил, что повторных выборов в стране не будет. В ответ толпа скандировала «Уходи!».