На Немировича-Данченко легковушка на большой скорости влетела под грузовик «Мария-РА»

ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля с логотипом сети магазинов «Мария-РА» произошло в одиннадцатом часу вечера на улице Немировича-Данченко. Черный Subaru Legacy на большой скорости въехал под грузовик.

По словам очевидцев, от удара у легковушки оказалась смята вся передняя часть, обломки разбросало по проезжей части, из-под капота пошёл дым.

— Я ехала перед грузовиком «Мария-РА». Услышала что-то похожее на взрыв, остановилась. Ребята рождены в рубашке. Картина страшная, — рассказывает автомобилистка, проезжавшая мимо.