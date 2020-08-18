На Немировича-Данченко легковушка на большой скорости влетела под грузовик «Мария-РА»

ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля с логотипом сети магазинов «Мария-РА» произошло в одиннадцатом часу вечера на улице Немировича-Данченко. Черный Subaru Legacy на большой скорости въехал под грузовик.
По словам очевидцев, от удара у легковушки оказалась смята вся передняя часть, обломки разбросало по проезжей части, из-под капота пошёл дым.
— Я ехала перед грузовиком «Мария-РА». Услышала что-то похожее на взрыв, остановилась. Ребята рождены в рубашке. Картина страшная, — рассказывает автомобилистка, проезжавшая мимо.
На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.
— Водителю Subaru медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации и оформления ДТП он отказался, — сообщил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска Дмитрий Рыков.
Видео: Subaru Legacy на большой скорости въехал под грузовик сети «Мария-РА»
Накануне серьезное ДТП произошло в Чулымском районе, только там не обошлось без жертв — погиб водитель, пострадали женщина и 11-летняя девочка.