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На Немировича-Данченко легковушка на большой скорости влетела под грузовик «Мария-РА»

Обломки от автомобиля разбросало по проезжей части, но водитель почти не пострадал

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От удара у легковушки оказалась смята передняя часть

От удара у легковушки оказалась смята передняя часть

ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля с логотипом сети магазинов «Мария-РА» произошло в одиннадцатом часу вечера на улице Немировича-Данченко. Черный Subaru Legacy на большой скорости въехал под грузовик.

По словам очевидцев, от удара у легковушки оказалась смята вся передняя часть, обломки разбросало по проезжей части, из-под капота пошёл дым.

— Я ехала перед грузовиком «Мария-РА». Услышала что-то похожее на взрыв, остановилась. Ребята рождены в рубашке. Картина страшная, — рассказывает автомобилистка, проезжавшая мимо.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб.

— Водителю Subaru медицинская помощь была оказана на месте. От госпитализации и оформления ДТП он отказался, — сообщил инспектор пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД Новосибирска Дмитрий Рыков.

Видео: Subaru Legacy на большой скорости въехал под грузовик сети «Мария-РА»

Накануне серьезное ДТП произошло в Чулымском районе, только там не обошлось без жертв — погиб водитель, пострадали женщина и 11-летняя девочка.

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ДТП
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