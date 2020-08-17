Власти объяснили провалы на новой дороге и рассказали, когда откроют Краснояровское шоссе

— Временная объездная дорога была устроена для ремонта основной дороги в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу, и будет полностью демонтирована с восстановлением откосной части основной дороги после окончания ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия на основной дороге, — сообщили в пресс-службе НСО.



Согласно предоставленной информации, на капремонт участка трассы протяженностью 785 метров из федерального и регионального бюджетов выделили порядка 37 млн рублей. На эти деньги заменят дорожное покрытие, дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку.