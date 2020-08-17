Власти объяснили провалы на новой дороге и рассказали, когда откроют Краснояровское шоссе

Ремонт Краснояровского шоссе завершится в течение месяца, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Тогда же демонтируют временную объездную дорогу, на которой из-за дождей провалился асфальт.
16 августа НГС сообщал, что жители региона обнаружили провалы асфальта на расширенном участке Краснояровского шоссе, уложенного несколько дней назад.
В правительстве Новосибирской области ответили, что дефекты «возникли на временной объездной дороге в связи с обильным выпадением осадков и были оперативно устранены в рамках гарантийных обязательств 17 августа 2020 года».
— Временная объездная дорога была устроена для ремонта основной дороги в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей госэкспертизу, и будет полностью демонтирована с восстановлением откосной части основной дороги после окончания ремонта и устройства асфальтобетонного покрытия на основной дороге, — сообщили в пресс-службе НСО.
Согласно предоставленной информации, на капремонт участка трассы протяженностью 785 метров из федерального и регионального бюджетов выделили порядка 37 млн рублей. На эти деньги заменят дорожное покрытие, дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесут разметку.