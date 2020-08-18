Что в гаражах у новосибирских чиновников? Изучаем элитный автопарк самых богатых сотрудников мэрии

Первый заместитель мэра Геннадий Захаров заработал за год 3,1 миллиона рублей, в его собственности находится один автомобиль — Toyota Land Cruiser Prado.



Заместитель мэра Олег Клемешов задекларировал 2,2 миллиона рублей, его супруга — 563 тысячи рублей. Оба, судя по документу, предпочитают внедорожники: у Олега Клемешова в собственности находится автомобиль Toyota Land Cruiser 200, у жены — Toyota RAV4.

