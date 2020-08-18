Что в гаражах у новосибирских чиновников? Изучаем элитный автопарк самых богатых сотрудников мэрии

Какие машины предпочитают чиновники Новосибирска
В Новосибирске о своих доходах и имуществе отчитались муниципальные служащие мэрии — это начальники департаментов, заместители мэра, главы районов и округов. Мы изучили декларации и посмотрели, каким транспортом владеют самые обеспеченные (по результатам декларационной кампании
Ответ — в этой инфографике.
Самые большие доходы в 2019 году задекларировала Маргарита Маслова с супругом. У самой начальницы департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска доход весьма скромный — 1,66 миллиона рублей, чего не скажешь о её муже, который за год заработал 67,2 миллиона рублей. В декларации у Маргариты Масловой нет сведений об автомобилях, зато её супруг владеет внушительным автопарком — две Audi Q5 и один Range Rover.
На втором месте — семья заместителя мэра и начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой с совокупным доходом в
Изучаем дальше декларации муниципальных служащих.
Первый заместитель мэра Геннадий Захаров заработал за год 3,1 миллиона рублей, в его собственности находится один автомобиль — Toyota Land Cruiser Prado.
Заместитель мэра Олег Клемешов задекларировал 2,2 миллиона рублей, его супруга — 563 тысячи рублей. Оба, судя по документу, предпочитают внедорожники: у Олега Клемешова в собственности находится автомобиль Toyota Land Cruiser 200, у жены — Toyota RAV4.
Замыкает пятёрку нашего рейтинга семья начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгия Жигульского. Вместе с супругой он заработал 2,6 миллиона рублей (он — 2,56 миллиона, жена — скромные 45 тысяч). У семьи два автомобиля: Subaru Tribeca и Hyundai ix35, обеими владеет супруга чиновника.
Глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Сергей Канунников не попал в общий рейтинг со скромным годовым доходом в 1,7 млн рублей, но однозначно привлёк внимание своим автопарком — чиновник владеет отечественным авто «УАЗ 3962» и «Лада Нива».
Накануне стало известно, сколько за год заработал мэр Анатолий Локоть — сумма его доходов выросла в 2
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