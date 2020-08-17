«Лодка сломалась посреди океана»: как бизнесмен из Сибири пытался выжить в американском реалити-шоу

Предприниматель из Новосибирска Валерий Черкасов принял участие в гонке World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji. Все испытания он проходил со своей командой из пяти человек.
Реалити-шоу World's Toughest Race показывают на телеканале Amazon Prime Video. Более 60 команд должны преодолеть 700 км (350 миль) за 11 дней. Маршрут проходит через океан, глубокий каньон, бурные реки и джунгли. Такая гонка проводилась 19 лет назад, и после этого организаторы возобновили соревнование. Команда из России участвовала впервые, её капитаном стал путешественник Эд Халилов.
Для прохождения каждого этапа требовалось специальное снаряжение, которое должны были предоставить участники. Команда Валерия Черкасова отправила в место старта пять боксов объемом по 200 литров каждый.
— В России мы не смогли найти лишь спасательное зеркало для водного этапа. Его используют для подачи сигнала вертолётам. Мы купили большое, какое нашли. Австралийская команда посмеивалась над нами, шутили, что, в случае чего, его можно использовать как весло, — вспоминает спортсмен.
Валерий Черкасов называет три фактора, которые были решающими в прохождении всех этапов. Это психологический, командный и физический. Все члены команды уже проходили совместные экстремальные испытания и до World's Toughest Race. Но даже сработанной команде пришлось пройти этап притирки на старте.
— Самым сложным было трое суток грести на веслах в океане, к такому я точно не готовился. Мы попали в шторм, и наша лодка сломалась прямо посреди океана, пришлось возвращаться на рыбацком судне и брать новую лодку. Были моменты, когда настолько хотелось спать, что я отключался, но всё равно продолжал грести, — рассказывает Валерий.
По словам новосибирца, он любит создавать себе сложности и участвовать в триатлоне и экстремальных гонках. За его плечами Ironman (соревнования по триатлону на длинную дистанцию. — Прим. ред.) в Испании и на Алтае, восхождения на Эльбрус, Килиманджаро, Казбек. В октябре он планирует принять участие в Iron man в Сочи. Валерий предпочитает погружаться в среду, где нужно преодолевать себя и работать в команде.
— Так я реализую себя как мужчина, сжигаю свой тестостерон и тренирую нервную систему, готовлю себя к сложным психологическим и физическим нагрузкам. Это мне помогает в бизнесе: сталкиваясь с трудностями в работе, я вспоминаю, как греб трое суток, и понимаю — если я это смог, то решу любую задачу в бизнесе, — говорит Валерий Черкасов.
Результаты шоу пока не известны. Участники смогут рассказать подробности гонки после того, как все выпуски выйдут в эфир. Говорить об этом раньше им запрещено по условиям контракта.
Новосибирцы часто принимают участие в международных конкурсах. Например, фотограф Олег Кугаев в прошлом году вошёл в финал конкурса National Geographic Россия в номинации «Совершенство от природы». Мы показывали фотографию, которую выбрало жюри.
Помимо этого, жители Новосибирска регулярно становятся участниками реалити-шоу на федеральных телеканалах. Так, мать двоих детей устроила постельную сцену в эфире передачи «Давай поженимся» — это был ее сюрприз для бизнесмена из Барнаула. Другая сибирячка, мать пятерых детей, приехала на «Давай поженимся» и встретила бывшего.
Предприниматель из Новосибирска бросил бизнес и поехал на «Дом-2» ради любимой. А диджей из Новосибирска делил с певцом потенциального сына — однако ДНК-экспертиза показала, что ребёнок был рождён от третьего мужчины.