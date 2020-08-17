«Лодка сломалась посреди океана»: как бизнесмен из Сибири пытался выжить в американском реалити-шоу

Для прохождения каждого этапа требовалось специальное снаряжение, которое должны были предоставить участники. Команда Валерия Черкасова отправила в место старта пять боксов объемом по 200 литров каждый.



— В России мы не смогли найти лишь спасательное зеркало для водного этапа. Его используют для подачи сигнала вертолётам. Мы купили большое, какое нашли. Австралийская команда посмеивалась над нами, шутили, что, в случае чего, его можно использовать как весло, — вспоминает спортсмен.

Валерий Черкасов называет три фактора, которые были решающими в прохождении всех этапов. Это психологический, командный и физический. Все члены команды уже проходили совместные экстремальные испытания и до World's Toughest Race. Но даже сработанной команде пришлось пройти этап притирки на старте.

— Самым сложным было трое суток грести на веслах в океане, к такому я точно не готовился. Мы попали в шторм, и наша лодка сломалась прямо посреди океана, пришлось возвращаться на рыбацком судне и брать новую лодку. Были моменты, когда настолько хотелось спать, что я отключался, но всё равно продолжал грести, — рассказывает Валерий.