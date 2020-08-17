Верховный суд запретил движение АУЕ в России

Верховный суд признал движение АУЕ («Арестантский уклад един») экстремистской организацией. Теперь сама причастность к этой популярной среди молодежи субкультуре грозит уголовной ответственностью. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.



— Суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о признании АУЕ экстремистской организацией, — цитирует агентство сообщение суда.



Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому детали не уточняются.



В Генпрокуратуре уточнили, что АУЕ является «хорошо структурированной и управляемой организацией», основанной «на криминально-экстремистской идеологии», а его участники среди прочего причастны к массовым беспорядкам.

