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Нигериец налепил пельменей и подоил корову, чтобы познакомиться с русскими традициями в Новосибирске

Смотрим вместе видео, как африканец осваивает нашу культуру (спойлер: получается неплохо!)

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Дэвид оценил пельмени, а вот окрошка ему не понравилась

Дэвид оценил пельмени, а вот окрошка ему не понравилась

Нигериец по имени Дэвид поучаствовал в Новосибирске в съемках ролика о познании русской культуры. Молодой человек впервые в жизни лепил пельмени, пробовал окрошку и доил корову. Рассказываем, что из этого вышло.

Идею снять такое видео придумала компания А1000+ production. Для&nbsp;Дэвида приготовили несколько занятий-испытаний, так, например, ему надо было научиться косить траву

Идею снять такое видео придумала компания А1000+ production. Для Дэвида приготовили несколько занятий-испытаний, так, например, ему надо было научиться косить траву

— Идея пришла в голову быстро. Знаю главного героя больше года, Дэвид (David Odugbesan) — позитивный, хороший парень, живёт в России с марта 2019 года. Хотелось показать, как интересно познавать культуры стран мира, обмениваться опытом друг с другом, знать традиции разных народов, впитать в себя частичку быта другой национальности, но и остаться собой, — рассказывает продюсер Ангелина Белькова.

Видео: А1000+ production

Дэвид учится в НГУЭУ по направлению «IT-технологии». Он впервые в жизни лепил пельмени, но, по словам Ангелины Бельковой, делал это умело:

— Они получались ровненькими, как у опытной лепщицы! Впрочем, он потом их съел. А окрошка ему не понравилась, сказал, что странное блюдо по вкусовым качествам. В бане он уже парился и дрова до этого колол, успел познать эту часть нашего быта. Ещё он доил корову — это впечатлило его больше всего: он очень долго настраивался и решался к ней подойти. В итоге и этот навык освоил. В целом, думаю, многие русские не делали того, что Дэвид сделал за одну съёмочную смену, — смеётся Ангелина Белькова.

А вот с баней африканец был знаком ранее&nbsp;

А вот с баней африканец был знаком ранее 

Ранее мы писали, как новосибирцы заставили бразильца залезть в прорубь ради видеоблога о городской жизни.

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АфрикаНигериярусская культура
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