Нигериец налепил пельменей и подоил корову, чтобы познакомиться с русскими традициями в Новосибирске

Дэвид учится в НГУЭУ по направлению «IT-технологии». Он впервые в жизни лепил пельмени, но, по словам Ангелины Бельковой, делал это умело:

— Они получались ровненькими, как у опытной лепщицы! Впрочем, он потом их съел. А окрошка ему не понравилась, сказал, что странное блюдо по вкусовым качествам. В бане он уже парился и дрова до этого колол, успел познать эту часть нашего быта. Ещё он доил корову — это впечатлило его больше всего: он очень долго настраивался и решался к ней подойти. В итоге и этот навык освоил. В целом, думаю, многие русские не делали того, что Дэвид сделал за одну съёмочную смену, — смеётся Ангелина Белькова.