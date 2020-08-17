Нигериец налепил пельменей и подоил корову, чтобы познакомиться с русскими традициями в Новосибирске

Нигериец по имени Дэвид поучаствовал в Новосибирске в съемках ролика о познании русской культуры. Молодой человек впервые в жизни лепил пельмени, пробовал окрошку и доил корову. Рассказываем, что из этого вышло.
— Идея пришла в голову быстро. Знаю главного героя больше года, Дэвид (David Odugbesan) — позитивный, хороший парень, живёт в России с марта 2019 года. Хотелось показать, как интересно познавать культуры стран мира, обмениваться опытом друг с другом, знать традиции разных народов, впитать в себя частичку быта другой национальности, но и остаться собой, — рассказывает продюсер Ангелина Белькова.
Видео: А1000+ production
Дэвид учится в НГУЭУ по направлению «IT-технологии». Он впервые в жизни лепил пельмени, но, по словам Ангелины Бельковой, делал это умело:
— Они получались ровненькими, как у опытной лепщицы! Впрочем, он потом их съел. А окрошка ему не понравилась, сказал, что странное блюдо по вкусовым качествам. В бане он уже парился и дрова до этого колол, успел познать эту часть нашего быта. Ещё он доил корову — это впечатлило его больше всего: он очень долго настраивался и решался к ней подойти. В итоге и этот навык освоил. В целом, думаю, многие русские не делали того, что Дэвид сделал за одну съёмочную смену, — смеётся Ангелина Белькова.
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