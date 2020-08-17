На Ленина в странном месте появился американский фургон — чем там кормят и сколько это стоит

Мобильная точка фаст-фуда Rebro появилась на Ленина, 13 в Новосибирске. Создатели признаются, что планировали попасть в ресторанный дворик, но пока не могут этого сделать из-за административных сложностей.
Rebro предлагает стандартный набор блюд уличной еды (бургеры, шаурма), но основная позиция здесь — ребра. Как пояснил автор проекта Александр Ильченко, их заранее готовят в сувиде (технология длительной обработки при невысоких температурах), а перед подачей только слегка запекают в закрытой печи на древесном угле. Сейчас ребра доступны в трех видах (в зависимости от использованной при приготовлении глазури), цены начинаются со 110 рублей за 100-граммовую порцию. Со временем в меню должны появиться также говяжьи и бараньи ребра.
Прямо на тротуаре вокруг фургона расставлены бочки, мотки из под кабеля и лавочки. Днем людей здесь пока почти нет, основная ресторанная активность такого рода концентрируется в начале улицы Ленина. Хотя на другой стороне работает несколько заведений.
— Это настоящий американский фургон. Он обошелся нам в 1 миллион 400 тысяч, и мы, конечно, хотим, чтобы он быстрее начал окупаться. Поэтому пока встали здесь и ищем какие-то другие возможные площадки, — говорит предприниматель.
Rebro — это уже пятый фуд-трак на Ленина, который появился здесь в этом году. Четыре других стоят на площадке перед «Универсамом». Один из них — под названием «Халапеньо», кстати, использует точно такой же фургон. Оба фуд-трака куплены у одного и того же владельца.
Этим летом в Новосибирске наблюдается настоящий бум фуд-траков. Смотрите в нашем обзоре старые и новые заведения на колесах (в некоторых очень вкусно кормят).