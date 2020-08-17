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На Ленина в странном месте появился американский фургон — чем там кормят и сколько это стоит

Владельцы хотели поставить его в ресторанном дворике, но столкнулись с неожиданными сложностями

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Вокруг фургона создана импровизированная летняя веранда

Вокруг фургона создана импровизированная летняя веранда

Мобильная точка фаст-фуда Rebro появилась на Ленина, 13 в Новосибирске. Создатели признаются, что планировали попасть в ресторанный дворик, но пока не могут этого сделать из-за административных сложностей.

Rebro предлагает стандартный набор блюд уличной еды (бургеры, шаурма), но основная позиция здесь — ребра. Как пояснил автор проекта Александр Ильченко, их заранее готовят в сувиде (технология длительной обработки при невысоких температурах), а перед подачей только слегка запекают в закрытой печи на древесном угле. Сейчас ребра доступны в трех видах (в зависимости от использованной при приготовлении глазури), цены начинаются со 110 рублей за 100-граммовую порцию. Со временем в меню должны появиться также говяжьи и бараньи ребра.

Комбо из ребер (200 граммов), картошки и салата коул-слоу за 245 рублей (с учетом временной 30% скидки по поводу открытия)

Комбо из ребер (200 граммов), картошки и салата коул-слоу за 245 рублей (с учетом временной 30% скидки по поводу открытия)

Прямо на тротуаре вокруг фургона расставлены бочки, мотки из под кабеля и лавочки. Днем людей здесь пока почти нет, основная ресторанная активность такого рода концентрируется в начале улицы Ленина. Хотя на другой стороне работает несколько заведений.

— Это настоящий американский фургон. Он обошелся нам в 1 миллион 400 тысяч, и мы, конечно, хотим, чтобы он быстрее начал окупаться. Поэтому пока встали здесь и ищем какие-то другие возможные площадки, — говорит предприниматель.

Rebro — это уже пятый фуд-трак на Ленина, который появился здесь в этом году. Четыре других стоят на площадке перед «Универсамом». Один из них — под названием «Халапеньо», кстати, использует точно такой же фургон. Оба фуд-трака куплены у одного и того же владельца.

Этим летом в Новосибирске наблюдается настоящий бум фуд-траков. Смотрите в нашем обзоре старые и новые заведения на колесах (в некоторых очень вкусно кормят).

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