На Ленина в странном месте появился американский фургон — чем там кормят и сколько это стоит

Прямо на тротуаре вокруг фургона расставлены бочки, мотки из под кабеля и лавочки. Днем людей здесь пока почти нет, основная ресторанная активность такого рода концентрируется в начале улицы Ленина. Хотя на другой стороне работает несколько заведений.

— Это настоящий американский фургон. Он обошелся нам в 1 миллион 400 тысяч, и мы, конечно, хотим, чтобы он быстрее начал окупаться. Поэтому пока встали здесь и ищем какие-то другие возможные площадки, — говорит предприниматель.



Rebro — это уже пятый фуд-трак на Ленина, который появился здесь в этом году. Четыре других стоят на площадке перед «Универсамом». Один из них — под названием «Халапеньо», кстати, использует точно такой же фургон. Оба фуд-трака куплены у одного и того же владельца.



Этим летом в Новосибирске наблюдается настоящий бум фуд-траков. Смотрите в нашем обзоре старые и новые заведения на колесах (в некоторых очень вкусно кормят).