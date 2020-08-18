Новосибирцы устроили погром в съёмной квартире и сбежали, бросив свою собаку

Можно ли наказать квартирантов за такое? Мнение юриста

То, что арендаторы бросили в квартире собаку, может расцениваться как жестокое обращение с животным, считает юрист Егор Петрушин.

— Нужно было вызвать полицию и зафиксировать факт погрома квартиры и в том числе факт нахождения собаки, запертой в квартире без хозяев. В зависимости от того, сколько времени прошло с момента их убытия, необходимо написать заявление о жестоком обращении с животным, что собаку бросили умирать с голоду, не налив ей воды, не дав ей корма, — говорит эксперт. — В зависимости от причинённого ущерба, нужно обратиться в полицию с заявлением об умышленном уничтожении имущества.

Также, по его словам, следовало вызвать оценщиков в квартиру, чтобы те провели экспертизу, и уже только после этого выбрасывать диван.

— Дальше можно обращаться с иском в суд о возмещении причинённого ущерба. Но всё это можно сделать, если у вас заключен договор аренды. Если он не заключен — всё это тяжело и сложно доказуемо. Будет очень сложно доказать, что вы сдавали квартиру, но в этом случае можно использовать в качестве доказательств платежи, которые, возможно, поступали вам на карточку, показания соседей, переписку в ватсапе. Но в любом случае это всё сложно, поэтому лучше всего заключать всегда договор аренды, — рекомендует юрист.