Новосибирцы устроили погром в съёмной квартире и сбежали, бросив свою собаку

В Новосибирске молодая пара устроила бардак в съёмном жилье и сбежала, оставив в пустой квартире свою собаку. По словам хозяйки жилья, квартиранты оставили ключи у консьержки и внезапно перестали отвечать на звонки. Арендодателю пришлось срочно искать новый дом для брошенной собаки, а также нанимать клининг и выбрасывать испорченную мебель. НГС узнал у эксперта, что делать владельцам съемных квартир в подобных ситуациях.
Испортили жилье за два месяца
— В мае заселилась пара. Потом выяснилось, что у них есть собака, но мы были не против этого. Тем более, что был небольшой залог в 10 тысяч рублей, — рассказывает Марьяна Максимова, которая сдает квартиру от имени сестры. — Договор составили на три месяца. Всё было нормально. В последнее время стали поступать жалобы от соседей, что собака постоянно лает. Девушка объяснила, что она сменила работу и животное скучает.
В итоге арендодатель договорилась с девушкой, что в течение месяца они освободят квартиру.
— 15 августа, в 17:00 у нас была назначена встреча. В 16:00 она отправила мне сообщение, что ключи у консьержки. Я зашла в квартиру, меня встретила собака. Всё было загажено. Диван мы выкинули сразу, наняли клининг и ремонтника.
Хозяева сняли на видео, в каком состоянии оказалась квартира после жильцов.
Видео: Марьяна Максимова
Собаку удалось пристроить почти сразу же.
— 17 августа я отвезла его в новый дом. Большая удача, что получилось пристроить быстро. Он был очень худым, пугливым. Сначала не подпускал меня к себе, пока я не сбегала за кормом. Но за два дня животное адаптировалось, — рассказывает сибирячка. — Ни миски с водой, ни тарелки с кормом не было. Сколько собака сидела одна в квартире, я не знаю.
Марьяна пыталась связаться с квартирантами, но ответа так и не получила. Сейчас её сестра, хозяйка квартиры, готовит документы, чтобы через суд взыскать с пары ущерб.
По номеру, указанному в договоре, корреспонденту НГС ответила девушка, но заявила, что её зовут не Екатерина, а Александра, что симку она приобрела около недели назад и про историю с собакой ничего не знает.
Можно ли наказать квартирантов за такое? Мнение юриста
То, что арендаторы бросили в квартире собаку, может расцениваться как жестокое обращение с животным, считает юрист Егор Петрушин.
— Нужно было вызвать полицию и зафиксировать факт погрома квартиры и в том числе факт нахождения собаки, запертой в квартире без хозяев. В зависимости от того, сколько времени прошло с момента их убытия, необходимо написать заявление о жестоком обращении с животным, что собаку бросили умирать с голоду, не налив ей воды, не дав ей корма, — говорит эксперт. — В зависимости от причинённого ущерба, нужно обратиться в полицию с заявлением об умышленном уничтожении имущества.
Также, по его словам, следовало вызвать оценщиков в квартиру, чтобы те провели экспертизу, и уже только после этого выбрасывать диван.
— Дальше можно обращаться с иском в суд о возмещении причинённого ущерба. Но всё это можно сделать, если у вас заключен договор аренды. Если он не заключен — всё это тяжело и сложно доказуемо. Будет очень сложно доказать, что вы сдавали квартиру, но в этом случае можно использовать в качестве доказательств платежи, которые, возможно, поступали вам на карточку, показания соседей, переписку в ватсапе. Но в любом случае это всё сложно, поэтому лучше всего заключать всегда договор аренды, — рекомендует юрист.
В августе прошлого года НГС рассказывал историю Евгении, которая сдала свою квартиру на КСМ многодетной семье, а через полгода обнаружила, что жильцы исчезли, прихватив с собой всё, что было в доме, — даже швабру и ручки с окон. Читатели НГС после этой публикации рассказали и свои адские истории про квартирантов.